Situație bizară pentru elevii dintr-o comună din Buzău. Școala renovată recent din fonduri PNRR a fost desființată

Un paradox birocratic lasă 11 elevi dintr-o comună montană din județul Buzău fără școală. Deși unitatea din satul Pleși tocmai a fost modernizată cu fonduri PNRR, aceasta a fost desființată pe parcursul verii, iar drumul până la cea mai apropiată școală este atât de periculos, încât nimeni nu își asumă riscul transportului copiilor.

Școala cu clasele I–VIII din localitatea Pleși, renovată recent cu fonduri PNRR, a fost închisă pe parcursul verii, deși primise cu câteva luni înainte derogare pentru a funcționa în continuare. Conducerea Primăriei Bisoca explică că cea mai apropiată școală este la șapte kilometri distanță, dar drumul abrupt și greu accesibil face transportul elevilor riscant, mai ales pe timp de iarnă. „Drumul este construit pe o pantă de 70 de grade, nu mai spun de animalele sălbatice”, a precizat primarul Florin Stemate pentru Agerpres.

Edilul a detaliat situația copiilor: „Este vorba despre școala din Pleși, unde sunt șase copii la clasele I-IV și cinci copii la V-VIII. Noi, în luna februarie, aveam obținută derogare pentru funcționarea școlii. Acum a venit legea aceasta și ne-au desființat școala. Nu mai dau voie ca școala să funcționeze cu un număr redus de copii”.

Primarul a subliniat că școala tocmai fusese renovată cu bani europeni, iar mobilierul, tabla inteligentă și aparatura erau complet noi. „Părinții sunt foarte interesați de situația copiilor, mai ales că este o școală cu rezultate foarte bune, au luat examenul de capacitate în procent de 100%, majoritatea sunt la liceu. Nu am soluții și nu își asumă nimeni riscul să coboare de acolo fără un mijloc de transport sigur. Școala arată foarte bine, mai ales că noi am accesat PNRR și săptămâna aceasta am pus mobilier nou, tablă inteligentă, aparatură, totul nou și pentru ce?”, a mai spus Stemate.

Riscul abandonului școlar planează asupra elevilor

Situația creează riscul abandonului școlar pentru cei 11 copii din clasele I-VIII. Primăria consideră că singura opțiune realistă ar fi un mijloc de transport 4x4 care să parcurgă drumul greu accesibil dintre Pleși și centrul comunei.

„Cea mai apropiată școală este cea din Bisoca, dar nu este drum accesibil de a urca cu microbuz școlar, nu își asumă nimeni riscul să coboare cu un microbuz pe drumul respectiv, nu mai zic iarna. Am cerut să rămână școala în continuare sau, în cel mai rău caz, să ni se ofere un mijloc de transport 4x4 pentru ca pe elevii de la Pleși să îi aducem la Bisoca, este o distanță de 7 kilometri. Drumul este construit pe o pantă de 70 de grade, nu mai spun de animalele sălbatice”, a declarat, miercuri, primarul Florin Stemate.

Autoritățile caută soluții

Prefectul județului Buzău, Liliana Sbîrnea, a declarat că autoritățile fac eforturi pentru a găsi o soluție: „Căutăm soluții, prima variantă de dorit ar fi ca ministerul să țină școala, pentru că sunt cinci copii la clasele I-IV și șase la V-VIII. Drumul este foarte greu de parcurs vara și aproape imposibil iarna. Ar mai fi transportul lor către cea mai apropiată școală, să încercăm să obținem un microbuz cu normă de șofer să-i putem transporta până la școală și înapoi. Ar mai fi varianta de repunere în funcțiune a internatului de la Bisoca, dar costă mai mult să ai un internat față de o normă pentru un învățător. Dorim să nu abandoneze acești copii. Părinții și copiii își doresc școala”.

Autoritățile locale au anunțat că vor purta discuții cu reprezentanții Ministerului Educației pentru a identifica cât mai rapid o soluție care să permită elevilor din Pleși să continue școala în condiții sigure.