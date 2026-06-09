Cum a reușit un șofer din Sibiu să scape de amendă și de suspendarea permisului cu ajutorul Google Maps

Un șofer surprins circulând cu viteză peste limita legală a reușit să anuleze amenda și să evite suspendarea permisului, după ce a demonstrat, cu ajutorul Google Maps, că autoritățile nu montaseră indicatoarele rutiere obligatorii.

Potrivit Sibiu News, în mai 2023, șoferul, aflat la volanul unui BMW, circula pe strada Podului din Sibiu, când un echipaj de poliție l-a înregistrat cu aparatul radar având o viteză de 102 km/h, pe un sector de drum unde limita generală este de 50 km/h.

Amenda pe care o primise la acea vreme era de 1.305 lei.

Ulterior, bărbatul a decis să caute dreptatea în instanță, convins că a căzut într-o capcană rutieră.

Șoferul a contestat decizia primei instanțe și a prezentat în apel imagini din Google Street View, o filmare realizată pe traseul parcurs și un document emis de Primăria Sibiu. Acesta a demonstrat că, la momentul sancționării, pe direcția sa de mers nu exista niciun indicator de intrare în localitate sau de limitare a vitezei la 50 km/h.

Pe baza acestor probe, Tribunalul Sibiu a anulat sancțiunile, concluzionând că, deși radarul a înregistrat corect viteza, lipsa semnalizării rutiere corespunzătoare nu permite stabilirea vinovăției șoferului.

Judecătorii au considerat că orice dubiu trebuie interpretat în favoarea acestuia.

„Atâta timp cât petentul a arătat că nu a văzut, când a coborât de pe A1, indicator de intrare în localitate și nu și-a dat seama care este limita de viteză, atâta timp cât este cert că la data săvârșirii faptei indicatorul nu fusese încă montat (…) și cât timp petentul nu are domiciliul în Sibiu pentru a se putea susține că ar fi trebuit să știe că circulă pe o stradă din intravilanul orașului, instanța reține că există un dubiu cu privire la vinovăția petentului în săvârșirea faptei, dubiu care îi profită în mod evident acestuia”.

Prin urmare, Tribunalul Sibiu a admis apelul, a dispus anularea integrală a procesului-verbal și a obligat autoritățile să îi restituie bărbatului amenda de 1.305 lei.

Decizia este definitivă, iar șoferul își păstrează dreptul de a conduce.