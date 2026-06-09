search
Marți, 9 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a reușit un șofer din Sibiu să scape de amendă și de suspendarea permisului cu ajutorul Google Maps

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un șofer surprins circulând cu viteză peste limita legală a reușit să anuleze amenda și să evite suspendarea permisului, după ce a demonstrat, cu ajutorul Google Maps, că autoritățile nu montaseră indicatoarele rutiere obligatorii.

Amenda pe care o primise în 2023 era de 1.305 lei.
Google Maps/FOTO: Shutterstock

Potrivit Sibiu News, în mai 2023, șoferul, aflat la volanul unui BMW, circula pe strada Podului din Sibiu, când un echipaj de poliție l-a înregistrat cu aparatul radar având o viteză de 102 km/h, pe un sector de drum unde limita generală este de 50 km/h.

Amenda pe care o primise la acea vreme era de 1.305 lei.

Ulterior, bărbatul a decis să caute dreptatea în instanță, convins că a căzut într-o capcană rutieră.

Șoferul a contestat decizia primei instanțe și a prezentat în apel imagini din Google Street View, o filmare realizată pe traseul parcurs și un document emis de Primăria Sibiu. Acesta a demonstrat că, la momentul sancționării, pe direcția sa de mers nu exista niciun indicator de intrare în localitate sau de limitare a vitezei la 50 km/h.

Pe baza acestor probe, Tribunalul Sibiu a anulat sancțiunile, concluzionând că, deși radarul a înregistrat corect viteza, lipsa semnalizării rutiere corespunzătoare nu permite stabilirea vinovăției șoferului.

Judecătorii au considerat că orice dubiu trebuie interpretat în favoarea acestuia.

„Atâta timp cât petentul a arătat că nu a văzut, când a coborât de pe A1, indicator de intrare în localitate și nu și-a dat seama care este limita de viteză, atâta timp cât este cert că la data săvârșirii faptei indicatorul nu fusese încă montat (…) și cât timp petentul nu are domiciliul în Sibiu pentru a se putea susține că ar fi trebuit să știe că circulă pe o stradă din intravilanul orașului, instanța reține că există un dubiu cu privire la vinovăția petentului în săvârșirea faptei, dubiu care îi profită în mod evident acestuia”.

Prin urmare, Tribunalul Sibiu a admis apelul, a dispus anularea integrală a procesului-verbal și a obligat autoritățile să îi restituie bărbatului amenda de 1.305 lei.

Decizia este definitivă, iar șoferul își păstrează dreptul de a conduce.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
Tomac e optimist după negocierile de până acum cu partidele: “Trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic/”Nu vom mări taxe și impozite”
gandul.ro
image
UDMR îi întoarce spatele lui Tomac privind noul Guvern: „NU AVEM argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”
mediafax.ro
image
Cel mai scump stadion din lume va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026. Gigantul de 5,5 miliarde de dolari din Los Angeles
fanatik.ro
image
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Insula spectaculoasă din Europa care atrage turiști încă de la începutul lunii iunie: temperaturi de peste 30°C și ape turcoaz
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
playtech.ro
image
Echipa de Champions League care-l vrea pe Darius Olaru, căpitanul FCSB. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
FOTO Haos: profesorii au blocat străzile din Capitală, iar șeful statului n-a stat pe gânduri! ”O provocare”
digisport.ro
image
Scene de groază în Belfast. Un bărbat a fost atacat cu cuțitul în plină stradă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan! Anunțul momentului
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Ce are deosebit în interior căminul cultural din Sibiu al Andreei Esca: „Unii localnici au participat la primul concert din viața lor”
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Cât costă cel mai scump apartament din Elveția. Locuința are acces privat la lac
click.ro
image
Gabi Tamaș, provocat de Loredana Pălănceanu la un exercițiu de matematică după victoria de la Survivor 2026. Răspunsul său a devenit viral
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)
Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
Aici era cuibușorul de nebunii de la Paris al Regelui Carol al II-lea și al Elenei Lupescu. Când România fierbea politic, ei își consumau pasiunea nebună

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire