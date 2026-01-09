Anchetă la o grădiniță din Baia Mare, după ce un copil a fost rănit de un dulap care căzut peste el

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş a demarat o anchetă la Grădiniţa cu program prelungit "Otilia Cazimir" din municipiul Baia Mare după ce un preşcolar a fost rănit la cap de un dulap care s-a răsturnat peste el.

Accidentul s-a produs în timp ce copilul, însoţit de educatoare, se îmbrăca pentru a fi preluat de părinţi.

"Dulapul s-a desprins din perete, iar micuţul a fost lovit în zona capului. Evenimentul nefericit s-a produs în timp ce preşcolarul se pregătea împreună cu alţi copii să plece acasă. Educatoarele au intervenit imediat, au fost anunţaţi părinţii, iar copilul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru investigaţii medicale. Starea de sănătate a micuţului este bună", a precizat Mihai Pop pentru AGERPRES.

El a adăugat că este în legătură permanentă cu părinţii şi cu administraţia grădiniţei şi urmăreşte evoluţia sănătăţii copilului.

Totodată, inspectorul şcolar general a afirmat că mobilierul din grădiniţa respectivă urmează să fie schimbat integral.