Alertă în municipiul Sibiului. Traficul a fost restricționat din cauza unui colet suspect

Traficul rutier este blocat parţial, vineri, într-o intersecţie din municipiul Sibiu, după ce a fost sesizată prezenţa unui colet suspect.

”În această dimineaţă a fost sesizată, prin apel 112, prezenţa unui colet suspect, pe strada Hermann Oberth intersecţie cu Bd. Corneliu Coposu, din municipiul Sibiu. La faţa locului au fost dislocate de urgenţă echipaje de poliţişti din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenţiei celorlalte instituţii cu competenţe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populaţiei”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Din cauza intervenţiei, traficul este blocat parţial în intersecţie.