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Imagini revoltătoare la un târg de cai din Satu Mare: bărbat filmat în timp ce își chinuie animalele

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Imagini de la un târg de cai din județul Satu Mare au stârnit indignare pe rețelele de socializare, după ce un proprietar a fost surprins în timp ce își maltrata caii în văzul tuturor. ONG-ul Kola Kariola le-a cerut internauților să depună sesizări la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

FOTO: Facebook Kola Kariola
FOTO: Facebook Kola Kariola

Kola Kariola scrie că totul s-a petrecut la Târgul Expozițional de Cai Medieșu Aurit - Satu Mare din 20 iunie 2026.

„Ne-am uitat și noi la fotografiile celorlalți proprietari de cai participanți. Cai frumoși, bine întreținuți, iar în multe dintre imagini se vede conexiunea dintre cal și om, mândria pe care o au față de exemplarele lor. Apoi ne uităm la acest individ, castrat emoțional, care a ales să își umilească caii”, transmite ONG-ul.

Asociația consideră că faptele surprinse în imagini ar putea constitui rele tratamente aplicate animalelor și cere atât autorităților să intervină, cât și organizatorilor târgurilor să nu mai permită accesul persoanelor care maltratează caii.

„Din păcate, tot la astfel de târguri am văzut de-a lungul timpului cai supuși unor chinuri greu de imaginat, forțați să tragă greutăți peste puterile lor, în timp ce autoritățile au rămas complet dezinteresate să oprească aceste practici și să sancționeze abuzurile.

Cred că cel mai cunoscut exemplu este cazul lui Falko, calul care a murit de epuizare la un astfel de concurs. Facem această postare pentru a trage, încă o dată, un semnal de alarmă.

Calul este o ființă nobilă, care, deși are prin natura sa o forță capabilă să doboare un om, alege să fie supus, tolerant și loial. Alege să își pună puterea în slujba omului și, de multe ori, se lasă exploatat până la epuizare de indivizi care se cred rasa supremă de la capătul unui bici”

Postarea ONG-ului a stârnit numeroase reacții, iar internauții s-au declarat revoltați de modul în care bărbatul și-a tratat caii.

„Ar fi trebuit arestat pe loc! Ținând cont de antecedentele anterioare, organizatorii ar fi trebuit să impună niște reguli clare și să ia măsuri dacă acestea sunt încălcate.”

„Ridicați-vă de pe cal, mizerabililor! De ce se mai organizează aceste târguri? Ar trebui interzise. Animalele suferă mult, sunt epuizate. Cei care organizează aceste evenimente nu sunt controlați de nimeni?”

„Chiar niciun om dintre cei care se uitau nu a spus nimic?”

Cazul Falko: calul care a murit de epuizare la festivalul de la Cormaia

Cazul lui Falko la care face referire ONG-ul a avut loc în 2025, în timpul unui un festival desfășurat la Cormaia, în Bistrița Năsăud.

Martorii spun că Falko a fost supus unei probe care presupunea mutarea unui buștean de trei tone, împreună cu un alt cal, pe o distanță de câțiva metri. Regulamentul competiției stabilea că în cele două minute de concurs, câștigătorul este cel care parcurge cea mai mare distanță cu bușteanul.

„Nu a fost însă de ajuns că două minute a făcut niște eforturi imense, spre deliciu celor peste 2000 de spectatori și spre fala proprietarului, l-au mai forțat zece minute să mai tragă bușteanul până la linia de sosire, deși asta o făcea un utilaj de obicei. 

După care l-au dezlegat și au venit să facă parada roată pe la mulțime, în aplauze, poze și filmulețe. Când au ajuns în dreptul meu la 10 metri, a căzut Falko. Am știut că moare. Și am plecat de acolo.”, a declarat fostul primar al comunei Feldru, martor la competiție.  

De asemenea, Ștefan Sângeorzean, fost primar al comunei Feldru, a adăugat că „un medic veterinar ar fi constatat, că din cauza supra-solicitării, a efortului, au făcut calul o hemoragie, un infarct”.

Dosarul privind cazul calului Falko a fost preluat de Parchet, iar procurorii au extins ancheta, adăugând și infracțiunea de schingiuire, pe lângă cea privind uciderea animalelor.

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