search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Individul care și-a incendiat calul acum cinci ani a comis noi atrocități. Și-a spânzurat câinele și a bătut un alt animal: „Șocant și inacceptabil”

0
0
Publicat:

Un bărbat din localitatea Afumați, județul Ilfov, a fost arestat preventiv, după ce și-a omorât câinele și și-a bătut calul. Individul care a comis atrocitățile nu este la primele fapte de acest gen. În urmă cu cinci ani a incendiat un cal.

Ultimele fapte au avut loc săptămâna aceasta. Bărbatul și-a spânzurat câinele și și-a descărcat furia pe un alt cal.

„Acum două nopți s-a întâmplat atrocitatea. Poliția Ilfov, colegii noștri și doctorul Ovidiu Roșu au fost la fața locului. Am preluat calul și un alt câine. Și calul, și câinele sunt acum în afara oricărui pericol. Mulțumim, Fundaţia Visul Luanei și Cabinet Veterinar Animal Aid International!” a transmis, miercuri, 4 martie, Protectia Animalelor CJ Ilfov

Bărbatul a fost reținut marți, pentru 24 de ore, iar miercuri, pe numele său a fost emis  mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Individul este recidivist. Are la activ o condamnare, pentru incendierea, în 2021, a unui cal, faptă pentru care a și fost condamnat. 

„Vă mai amintiți cazul bărbatului din Afumați care și-a incendiat calul, acum cinci ani? Da, el este. La acel moment, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru cal, dar finalul a fost inevitabil.  Făptașul a fost condamnat la închisoare. A și executat aproape doi ani. A fost și internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Și totuși…Șocant și inacceptabil!”,  transmite Protectia Animalelor CJ Ilfov

Cruzimea față de animale nu are scuză, subliniază organizația:

„Trebuie aspru pedepsită. Astfel de oameni nu ar trebui să mai aibă vreodată dreptul să dețină animale. Acum, procurorul va propune, ca pedeapsă complementară, și interdicția de a mai deține animale.  Oameni buni, sesizați mereu abuzurile!”.

Fapta de acum cinci ani a șocat opinia publică

Amintim că pe 10 martie 2021, bărbatul dat foc propriei căruţe la care înhămase şi calul. După ce incendiul a fost stins de pompieri, lângă atelaj a fost găsit şi un câine aproape mort de inaniţie. 

Bărbatul și-a supus animalele unor cruzimi inimaginabile. FOTO Protecția Animalelor CJ Ilfov
Bărbatul și-a supus animalele unor cruzimi inimaginabile. FOTO Protecția Animalelor CJ Ilfov

 Calul incendiat a fost eutanasiat: „Muşchiul era necrozat şi rupt în felii pe verticală”

Calul incendiat - botezat Bruno de îngrijitorii adăpostului „Steaua speranţei”, unde a ajuns după incident - a fost eutanasiat.

„S-a culcat pe burtă şi nu s-a mai putut ridica. Pulsul era mare, fapt care indica o durere. S-a hotărât eutanasierea lui, dar decizia a fost amânată de câteva ori.  Încerca şi îşi dorea să se ridice, era extrem de prezent şi dorea să ne arate că poate trăi. 

Aseară s-a constatat că pe pulpa stângă din spate, după ce a căzut pielea arsă, muşchiul era necrozat şi rupt în felii pe verticală, indicând arsuri de gradul IV (pielea carbonizată, nervii şi muşchii). Pentru un cal, aceste leziuni sunt incompatibile cu viaţa.

Conform normelor şi uzanţelor, importantă este calitatea vietţi şi nu durata ei”, se arăta atunci într-o postare pe reţeaua de socializare a adăpostului.   

Amintim că, anul trecut, un bărbat în vârstă de 51 ani și-a sugrumat animalul, un cățel în vârstă de două luni.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Temperaturi spre 20 de grade în următoarea perioadă. Primăvara vine cu adevărat în România, zonele în care va ploua
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pleacă joi în Polonia. Teme importante de securitate, pe agenda discuțiilor cu președintele Karol Nawrocki
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria