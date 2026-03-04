Individul care și-a incendiat calul acum cinci ani a comis noi atrocități. Și-a spânzurat câinele și a bătut un alt animal: „Șocant și inacceptabil”

Un bărbat din localitatea Afumați, județul Ilfov, a fost arestat preventiv, după ce și-a omorât câinele și și-a bătut calul. Individul care a comis atrocitățile nu este la primele fapte de acest gen. În urmă cu cinci ani a incendiat un cal.

Ultimele fapte au avut loc săptămâna aceasta. Bărbatul și-a spânzurat câinele și și-a descărcat furia pe un alt cal.

„Acum două nopți s-a întâmplat atrocitatea. Poliția Ilfov, colegii noștri și doctorul Ovidiu Roșu au fost la fața locului. Am preluat calul și un alt câine. Și calul, și câinele sunt acum în afara oricărui pericol. Mulțumim, Fundaţia Visul Luanei și Cabinet Veterinar Animal Aid International!” a transmis, miercuri, 4 martie, Protectia Animalelor CJ Ilfov

Bărbatul a fost reținut marți, pentru 24 de ore, iar miercuri, pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Individul este recidivist. Are la activ o condamnare, pentru incendierea, în 2021, a unui cal, faptă pentru care a și fost condamnat.

„Vă mai amintiți cazul bărbatului din Afumați care și-a incendiat calul, acum cinci ani? Da, el este. La acel moment, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru cal, dar finalul a fost inevitabil. Făptașul a fost condamnat la închisoare. A și executat aproape doi ani. A fost și internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Și totuși…Șocant și inacceptabil!”, transmite Protectia Animalelor CJ Ilfov

Cruzimea față de animale nu are scuză, subliniază organizația:

„Trebuie aspru pedepsită. Astfel de oameni nu ar trebui să mai aibă vreodată dreptul să dețină animale. Acum, procurorul va propune, ca pedeapsă complementară, și interdicția de a mai deține animale. Oameni buni, sesizați mereu abuzurile!”.

Fapta de acum cinci ani a șocat opinia publică

Amintim că pe 10 martie 2021, bărbatul dat foc propriei căruţe la care înhămase şi calul. După ce incendiul a fost stins de pompieri, lângă atelaj a fost găsit şi un câine aproape mort de inaniţie.

Calul incendiat a fost eutanasiat: „Muşchiul era necrozat şi rupt în felii pe verticală”

Calul incendiat - botezat Bruno de îngrijitorii adăpostului „Steaua speranţei”, unde a ajuns după incident - a fost eutanasiat.

„S-a culcat pe burtă şi nu s-a mai putut ridica. Pulsul era mare, fapt care indica o durere. S-a hotărât eutanasierea lui, dar decizia a fost amânată de câteva ori. Încerca şi îşi dorea să se ridice, era extrem de prezent şi dorea să ne arate că poate trăi.

Aseară s-a constatat că pe pulpa stângă din spate, după ce a căzut pielea arsă, muşchiul era necrozat şi rupt în felii pe verticală, indicând arsuri de gradul IV (pielea carbonizată, nervii şi muşchii). Pentru un cal, aceste leziuni sunt incompatibile cu viaţa.

Conform normelor şi uzanţelor, importantă este calitatea vietţi şi nu durata ei”, se arăta atunci într-o postare pe reţeaua de socializare a adăpostului.

Amintim că, anul trecut, un bărbat în vârstă de 51 ani și-a sugrumat animalul, un cățel în vârstă de două luni.