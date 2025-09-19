Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare la o petrecere, în județul Satu Mare

Un bărbat a fost împușcat mortal, în urma unei manevrări greșite a unei arme de vânătoare.

Un bărbat a murit în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incident șocant care a avut loc în Călinești-Oaș, în județul Satu Mare, în proximitatea unui restaurant.

Din primele informații, un bărbat care avea în autoturism o armă de vânătoare a scos-o din mașină să o arate prietenilor săi cu care petrecea.

Arma însă avea patul crăpat, iar un alt bărbat a încercat să o verifice. Doar că pușca de vânătoare era încărcată iar în urma manevrării greșite glonțul a lovit victima în gât, provocându-i moartea.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic, constatând decesul.

„La fața locului s-a deplasat un important dispozitiv de polițiști și criminaliști. Autorul presupusului accident a fost reținut pentru 24 de ore, iar anchetatorii urmează să stabilească astăzi întregul context al tragediei”, potrivit site-ului VasileDale.