Un șofer care abia a luat permisul a intrat cu maşina într-o casă de lângă Reșița

Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă, marţi, la ieşirea din Reşiţa, spre Văliug. Accidentul a avut loc într-o curbă uşoară, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Accidentul a avut loc, marţi după-amiază, în zona Minda din Reşiţa.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce un tânăr de 18 ani conducea autoturismul pe strada Minda, din direcţia Reşiţa către localitatea Văliug, la ieşirea din municipiu, într-o curbă uşoară la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând cu autoturismul şi avariile zidul unui imobil situat pe sensul său de mers”, a transmis IPJ Caraş-Severin, potrivit News.

În urma accidentului nu au fost persoane rănite.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi drugtest, ambele rezultate fiind negative.

Cercetările continuă în acest caz pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.