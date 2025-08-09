Fetiță de 9 ani, dispărută de pe plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a o găsi

O fetiță de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă, 9 august, de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.

IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția copilei. Este vorba despre Mira Denisa Toader, de nouă ani, din Dâmbovița.

Copila a plecat în mod voluntar de pe o plajă din zona fostei tabere Năvodari.

Cetățenii care pot furniza informații referitoare la această persoană sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112, informează Poliția.