search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tragedie în Caraș-Severin: o femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine

0
0
Publicat:

O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully. Incidentul s-a petrecut chiar în curtea casei, unde victima mergea să-i ducă animalului mâncare.

O femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine FOTO: Shutterstock
O femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine FOTO: Shutterstock

Potrivit primelor informații, femeia a intrat în curte pentru a hrăni câinele. Animalul, considerat de specialiști ca făcând parte dintr-o rasă periculoasă, a devenit brusc agresiv și a atacat-o.

Atacul i-a provocat răni extrem de grave. Membrii familiei au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale, inclusiv un elicopter SMURD. Deși medicii au încercat să o transporte rapid la spital, femeia nu a mai putut fi salvată, informează Agerpres.

Câinele a fost eutanasiat

Animalul a fost tranchilizat și ulterior eutanasiat. Polițiștii veniți la fața locului au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a atacului unui câine periculos.

Familia și vecinii, șocați

Rudele și vecinii femeii au declarat că nu își explică modul în care s-a produs tragedia, având în vedere că animalul nu se manifestase violent până acum. 

Reşiţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a murit
mediafax.ro
image
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
libertatea.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Ministrul Educației, primele declarații despre demisie, după ce a fost întrebat dacă vrea să renunțe la responsabilitate: 'M-am gândit de ce să-mi…
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum îţi dai seama că uleiul de măsline este unul de calitate, în magazin? Detaliile care trebuie să fie trecute pe etichetă
playtech.ro
image
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără dubii: după ce s-a spus că l-a părăsit pe Yamal, a rupt tăcerea despre relația cu starul Barcelonei
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Regele Charles și Prințul Harry 2 jpg
Primii pași spre reconciliere! Cum a decurs întâlnirea istorică de 55 de minute dintre Prințul Harry și Regele Charles, tatăl lui
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Primii pași spre reconciliere! Cum a decurs întâlnirea istorică de 55 de minute dintre Prințul Harry și Regele Charles, tatăl lui

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!