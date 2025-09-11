Tragedie în Caraș-Severin: o femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine

O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully. Incidentul s-a petrecut chiar în curtea casei, unde victima mergea să-i ducă animalului mâncare.

Potrivit primelor informații, femeia a intrat în curte pentru a hrăni câinele. Animalul, considerat de specialiști ca făcând parte dintr-o rasă periculoasă, a devenit brusc agresiv și a atacat-o.

Atacul i-a provocat răni extrem de grave. Membrii familiei au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale, inclusiv un elicopter SMURD. Deși medicii au încercat să o transporte rapid la spital, femeia nu a mai putut fi salvată, informează Agerpres.

Câinele a fost eutanasiat

Animalul a fost tranchilizat și ulterior eutanasiat. Polițiștii veniți la fața locului au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a atacului unui câine periculos.

Familia și vecinii, șocați

Rudele și vecinii femeii au declarat că nu își explică modul în care s-a produs tragedia, având în vedere că animalul nu se manifestase violent până acum.