Femeie rănită pe trecerea de pietoni de o ambulanţă care circula cu semnalele acustice şi luminoase pornite

O femeie de 54 de ani a fost accidentată joi, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Ploieşti. Victima a fost lovită de o ambulanţă aflată în misiune, care avea semnalele de avertizare acustice şi luminoase în funcțiune.

Polițiștii din cadru IPJ Prahova au fost sesizaţi joi, 4 decembrie, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Ştrandului, din Ploieşti.

Ajunși la locul indicat, oamenii legii au constatat că un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unei autospeciale a Serviciului de Ambulanţă, care avea în funcţiune semnalele de avertizare acustice şi luminoase, a acroşat, la trecerea pentru pietoni din apropierea unei intersecţii cu strada Clopoţei, o femeie în vârstă de 54 de ani, care s-a angajat în traversarea străzii.

Femeia rănită a fost transportată la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

La momentul producerii accidentului, ambulanţa se deplasa spre un caz de urgenţă.

Conducătorul autospecialei și femeia accidentată au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, în acest caz fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Amintim că, în vara acestui an, o ambulanță aflată în misiune a fost lovită în Constanța de un șofer care, deși a auzit sirena, nu a realizat de unde venea semnalul. O asistentă a fost rănită, iar polițiștii au deschis o anchetă.

În luna noiembrie a acestui an, șoferul unei ambulanțe militare, în vârstă de 44 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și acustice, a intrat în coliziune, la intersecția cu str. Ion Popescu-Gopo, cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 42 de ani, care se deplasa pe sensul opus de circulație.