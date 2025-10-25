Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 10:08, poliţiştii din Râmnicu Vâlcea au fost alertaţi prin 112 că un bărbat se află pe balconul unui apartament, într-o poziţie nefirească, refuzând să comunice cu oricine, transmite News.ro.

Echipajele s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au găsit bărbatul pe balconul unui apartament de la etajul al treilea. Poliţiştii au încercat în repetate rânduri să poarte un dialog cu acesta, însă fără succes.

Uşa locuinţei era încuiată, iar tentativele de a lua legătura cu bărbatul dintr-un apartament vecin au eşuat de asemenea. În sprijin au venit şi echipaje ale ISU Vâlcea, care au început să pregătească mijloacele de intervenţie, inclusiv salteaua pneumatică.

În timpul acestor pregătiri, bărbatul s-a aruncat de la etajul al treilea. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, acesta — un bărbat de 52 de ani — a fost declarat decedat.

După incident, poliţiştii au pătruns în apartament, unde nu au găsit alte persoane. Pe o masă au fost descoperite un briceag cu urme de sânge şi un bilet adresat partenerei sale, potrivit aceleiaşi surse.

Reprezentanţii IPJ Vâlcea au precizat că bărbatul prezenta o plagă deschisă la gât, iar elementele identificate în locuinţă susţin ipoteza unui „act suicidal”.

De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, ancheta urmând să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.