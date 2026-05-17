Moment incredibil în Iași: o vacă a traversat tacticoasă un bulevard aglomerat printre mașini

O scenă mai puțin obișnuită pentru traficul din marile orașe a fost surprinsă în Iași, unde o vacă și-a făcut apariția pe unul dintre cele mai circulate bulevarde.

Imagini inedite au fost filmate în municipiul Iași, pe bulevardul Dacia, acolo unde o vacă a fost surprinsă traversând liniștită carosabilul, ca și cum s-ar afla pe un drum de la marginea satului. Diferența e că, de data aceasta, în jurul ei circulau mașini și un tramvai în mișcare.

Filmarea, realizată de o cameră de bord montată cel mai probabil pe un tramvai aflat în trafic, arată momentul în care animalul apare brusc în fața vehiculului. Vatmanul este nevoit să frâneze, în timp ce animalul își continuă tacticos traversarea spre zona verde din apropiere, unde, de altfel, imaginile surprind încă o bovină aflată la păscut.

Deocamdată nu se știe cum a ajuns vaca pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde ale Iașiului și nici dacă a fost recuperată ulterior de proprietar sau de autorități.