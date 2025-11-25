search
Marți, 25 Noiembrie 2025
PE dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare

Publicat:

Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria de apărare a UE, regulament care va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.

Automecanica Moreni, produse de apărare. FOTO C. Ștefan

Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu.

Din bugetul de 1,5 miliarde de euro prevăzut pentru EDIP, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina. Colegiuitorii au convenit și să creeze un Fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (instrumentul FAST), care va adăuga cel puțin 150 de milioane de euro din contribuții financiare suplimentare.

În timpul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au reușit să obțină o majorare a bugetului programului, prin contribuții suplimentare din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (Instrumentul SAFE). În plus, țările Uniunii pot să valorifice întregul potențial al Mecanismului de redresare și reziliență, reorientând și realocând din fondurile rămase necheltuite pentru a sprijini proiecte din cadrul EDIP.

Eurodeputații au susținut ferm și principiul „cumpărării de produse europene”: pentru ca produsele din domeniul apărării să poată beneficia de finanțare, valoarea componentelor lor provenite din țări terțe neasociate nu va putea depăși 35 % din costul total estimat al componentelor.

Sprijinul pentru Ucraina

Programul va introduce un cadru juridic pentru proiectele europene de interes comun în domeniul apărării. Ca să fie eligibile pentru finanțare, acestea vor trebui să implice cel puțin patru țări ale Uniunii; Ucraina va avea și ea posibilitatea să participe. Regulamentul va crea și un Instrument de sprijin pentru Ucraina, care va contribui la modernizarea industriei ucrainene de apărare și la o integrare mai ușoară a acesteia în industria europeană de apărare.

„EDIP marchează un pas important către o abordare mai eficientă, mai rapidă și cu adevărat europeană a achizițiilor publice în domeniul apărării și către consolidarea capabilităților europene de apărare. Acesta este conceput pentru a avea un impact de durată, servind drept punct de referință pentru inițiativele viitoare și conturând modul în care va avea loc cooperarea europeană în domeniul producției după 2027”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania), președinta Comisiei pentru securitate și apărare.

„EDIP este primul instrument de apărare al UE care este cu adevărat european. În fața războiului pe scară largă al Rusiei împotriva vecinei noastre, Ucraina, și a atacurilor repetate împotriva propriilor noastre țări, trebuie să ne consolidăm sistemele comune și să ne intensificăm capacitățile de apărare în mod colectiv. EDIP ne va permite să construim o Europă mai rezilientă și mai suverană, prin investiții comune, achiziții publice comune din baza industrială și tehnologică de apărare europeană și prin continuarea integrării industriilor de apărare ucraineană și europeană. Acest lucru este esențial pentru a ne asigura că ne putem proteja democrațiile în mod eficace și autonom”, a declarat François-Xavier Bellamy (PPE, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

„Acest program reprezintă un important pas înainte pentru securitatea continentului european și pentru dezvoltarea industriei noastre de apărare. După decenii de dependențe periculoase care au amenințat suveranitatea democrațiilor și protecția țărilor noastre, programul EDIP va inversa dependența de importuri care a prevalat în Europa. Acesta va contribui la consolidarea bazei noastre industriale într-un mod real, permițându-ne să ne asigurăm în mod autonom că forțele noastre armate dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea”, a declarat Raphaël Glucksmann (S&D, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru securitate și apărare.

Ce urmează

Regulamentul a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 abțineri. El trebuie să fie aprobat oficial de țările Uniunii, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia a publicat propunerea de regulament referitor la Programul privind industria europeană de apărare (EDIP) pe 5 martie 2024. EDIP urmărește să asigure că industria europeană de apărare este pregătită, reducând decalajul dintre măsurile de urgență pe termen scurt, cum ar fi Regulamentul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) și Regulamentul de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA), pe baza unei abordări mai structurale, pe termen lung.

Baza industrială de apărare europeană este alcătuită dintr-o serie de companii multinaționale de mari dimensiuni, întreprinderi cu capitalizare medie și peste 2.000 de întreprinderi mici și mijlocii, care însumează o cifră de afaceri anuală de 70 de miliarde de euro.

