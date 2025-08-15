search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Majorarea capitalului social pentru SRL-uri, la firul ierbii. „Cel mai enervant argument: să aibă statul ce recupera”

0
0
Publicat:

Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim pentru înființarea unei firme, de la 200 lei la 8.000 lei, a provocat păreri pro și contra în societatea românească. Unii susțin că va spori economia subterană, iar alții că vor fi responsabilizați anterprenorii.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. FOTO: Inquam Photos
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. FOTO: Inquam Photos

Guvernul României a propus majorarea capitalului social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) de la 200 lei la 8.000 lei, arătând că astfel se va ajunge la responsabilizarea antreprenorilor și reducerea numărului de firme fantomă.

„Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social, dar capitalul social inițial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăților de tip SRL. Bineînțeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiți pentru companie, deci nu sunt blocați în capital social, dar în același timp, și statul în momentul în care aceste companii ajung în insolvență, poate să-și recupereze o parte din datorii”, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Anunțul a declanșat discuții aprinse în societatea românească. Într-o dezbatere pe Reddit, românii sunt împărțiți între susținerea măsurii ca instrument de protecție și criticarea ei ca potențial obstacol pentru afacerile mici.

Argumentele susținătorilor

„Ca sa nu bagi in faliment firma ușor. Ca răspunderea aia limitată să însemne ceva. Serios acum… 200 RON e o glumă. Nici 8.000 RON nu e ceva serios… dar e un pas”, susține un comentator.

„Să se mai închidă din firmele fantomă, alea care încasează mai totul la negru și alea care dau țepe de mii/zeci de mii de lei și le bagă în faliment”, este de părere un altul.

„ Creșterea capitalului social ar crește răspunderea în caz de insolvență, reducând riscul ca antreprenorii să se ascundă în spatele protecției juridice a SRL-ului”, susține altcineva.

„Răspundere cu patrimoniul personal în cuantum”, arată un alt comentator. „Acesta este răspunsul corect, de-asta au făcut-o! E corect așa, mai recuperează niște bani. Este despre cine răspunde în caz de insolvență și cu cât. Banii de capital social oricum poți să-i folosești, nu te afectează. Dar în caz de belea, răspunzi personal nu te ascunzi în spatele SRL-ului”, confirmă un alt internaut.

Toti Doreii își fac firma cu 1 leu și daca îți dau țeapă și te duci sa le iei ceva, ia-le dacă ai ce”, a susținut o alta persoana.

Un utilizator al platformei a susținut că e vorba despre o aliniere parțială la alte țări – În Germania, capitalul social minim este de 25.000 euro, iar în Estonia 2.500 euro. „În acest context, 8.000 lei nu pare o sumă prohibitivă”, a arătat acesta.

„Una e sa deschizi 10 firme cu 2000 lei și alta e sa le deschizi cu 80.000 lei. Mi se pare un raționament foarte sănătos. Mulți deschid firme una după alta ca să fenteze legi si taxe”, spune altcineva.

Citește și: Sute de mii de firme nu au cont bancar. Nazare vrea să impună capital social de 8.000 lei la înființarea SRL-urilor

Argumentele criticilor

Există și utilizatori ai platformei care critică măsura:

„Pare că e făcută să descurajeze antreprenorii la început de drum sau persoanele ce vor să își treacă anumite activități în legalitate.”

„E o barieră pentru afacerile mici – Pentru cei care vor să înceapă activități modeste (ex. meșteșugari, mici prestatori de servicii), suma poate fi un obstacol major”.

„Cei cu mini afaceri (zugravi) nu vor fi tentanți sa-și facă SRL-uri dacă trebuie sa blocheze 8000 ron plus taxe foarte mari”.

Criticii avertizează că măsura ar putea împinge mai mulți către economia subterană, mai ales în domeniile unde activitatea poate fi desfășurată fără înregistrare oficială: „Asta va spori munca la negru.”

Deoarece banii pot fi folosiți imediat după înființarea firmei, unii antreprenori consideră că măsura nu protejează real creditorii în caz de faliment.

Unii critică suma: „e o sumă scoasă din c..., la fel ca toate emanațiile lor. Pur și simplu au dat cu banul sau au tras bilet cu papagalul.”

Unii văd măsura ca pe o modalitate de a colecta bani sau de a crea un fond de garanție pentru stat.

Unii crede că „pe viitor, guvernul ar putea impune blocarea acestei sume într-un cont special, ceea ce ar transforma-o într-o taxă mascată.”

Majorarea capitalului social minim la 8.000 lei este văzută de unii ca un pas necesar pentru responsabilizarea mediului de afaceri și reducerea abuzurilor, iar de alții ca o barieră care lovește direct în antreprenorii mici.

Economist: 8000 de lei capital social minim?

Economistul Radu Nechita, profesor la UBB, a analizat măsura pe Facebook:

"1. Este o măsură care mărește barierele la intrarea pe piață. Nu avem nevoie de așa ceva, într-un mediu care nu era destul de favorabil mediului de afaceri nici măcar înainte de potopul fiscal prin care trecem. Concurența mai mică îi dezavantajează pe consumatori și permite politicienilor să-și crească controlul asupra tuturor, firme și clienți.

2. Cel mai enervant este argumentul în favoarea acestei măsuri: să aibă statul ce recupera în caz de faliment. Dacă ne uităm la ultimele ediții ale clasamentului Ease of Doing Business al Băncii Mondiale (una dintre cele mai bune inițiative ale acestei organizații în întreaga sa existență, dar care a fost suspendată între timp) constatăm că la noi procesul de închidere a firmelor durează mult mai mult decât în altă parte și procentul din datorii recuperat de creditori este mai redus. Problemele identificate la o simplă lectură a acelui raport nu sunt soluționate de o astfel de măsură.

3. Cei care prezintă 8000 lei ca o cheltuială la deschiderea firmei ignoră - voit sau nu - faptul că acei bani pot fi și sunt folosiți de firmă. Dar nu toate firmele au nevoie de această sumă, cu siguranță nu neapărat exact la înființare. Deci unele firme se vor închide, altele nici măcar nu vor fi înființate. Putem reciti punctul 1.

4. În fiecare domeniu există cel puțin o țară care este mai liberală decât România și cel puțin una care este mai puțin liberală. De ce ne politicienii, influencerii din galerie, intelectualii mereu conectați la Putere aleg mereu să copieze țările cele mai restrictive, represive, controlate sau ciomăgite fiscal și reglementar?"

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
mediafax.ro
image
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
playtech.ro
image
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
400 de lei în plus la pensie pentru 2,7 milioane de români. În ce lună se vor da banii pensionarilor
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!