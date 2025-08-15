Majorarea capitalului social pentru SRL-uri, la firul ierbii. „Cel mai enervant argument: să aibă statul ce recupera”

Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim pentru înființarea unei firme, de la 200 lei la 8.000 lei, a provocat păreri pro și contra în societatea românească. Unii susțin că va spori economia subterană, iar alții că vor fi responsabilizați anterprenorii.

Guvernul României a propus majorarea capitalului social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) de la 200 lei la 8.000 lei, arătând că astfel se va ajunge la responsabilizarea antreprenorilor și reducerea numărului de firme fantomă.

„Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social, dar capitalul social inițial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăților de tip SRL. Bineînțeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiți pentru companie, deci nu sunt blocați în capital social, dar în același timp, și statul în momentul în care aceste companii ajung în insolvență, poate să-și recupereze o parte din datorii”, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Anunțul a declanșat discuții aprinse în societatea românească. Într-o dezbatere pe Reddit, românii sunt împărțiți între susținerea măsurii ca instrument de protecție și criticarea ei ca potențial obstacol pentru afacerile mici.

Argumentele susținătorilor

„Ca sa nu bagi in faliment firma ușor. Ca răspunderea aia limitată să însemne ceva. Serios acum… 200 RON e o glumă. Nici 8.000 RON nu e ceva serios… dar e un pas”, susține un comentator.

„Să se mai închidă din firmele fantomă, alea care încasează mai totul la negru și alea care dau țepe de mii/zeci de mii de lei și le bagă în faliment”, este de părere un altul.

„ Creșterea capitalului social ar crește răspunderea în caz de insolvență, reducând riscul ca antreprenorii să se ascundă în spatele protecției juridice a SRL-ului”, susține altcineva.

„Răspundere cu patrimoniul personal în cuantum”, arată un alt comentator. „Acesta este răspunsul corect, de-asta au făcut-o! E corect așa, mai recuperează niște bani. Este despre cine răspunde în caz de insolvență și cu cât. Banii de capital social oricum poți să-i folosești, nu te afectează. Dar în caz de belea, răspunzi personal nu te ascunzi în spatele SRL-ului”, confirmă un alt internaut.

„Toti Doreii își fac firma cu 1 leu și daca îți dau țeapă și te duci sa le iei ceva, ia-le dacă ai ce”, a susținut o alta persoana.

Un utilizator al platformei a susținut că e vorba despre o aliniere parțială la alte țări – În Germania, capitalul social minim este de 25.000 euro, iar în Estonia 2.500 euro. „În acest context, 8.000 lei nu pare o sumă prohibitivă”, a arătat acesta.

„Una e sa deschizi 10 firme cu 2000 lei și alta e sa le deschizi cu 80.000 lei. Mi se pare un raționament foarte sănătos. Mulți deschid firme una după alta ca să fenteze legi si taxe”, spune altcineva.

Argumentele criticilor

Există și utilizatori ai platformei care critică măsura:

„Pare că e făcută să descurajeze antreprenorii la început de drum sau persoanele ce vor să își treacă anumite activități în legalitate.”

„E o barieră pentru afacerile mici – Pentru cei care vor să înceapă activități modeste (ex. meșteșugari, mici prestatori de servicii), suma poate fi un obstacol major”.

„Cei cu mini afaceri (zugravi) nu vor fi tentanți sa-și facă SRL-uri dacă trebuie sa blocheze 8000 ron plus taxe foarte mari”.

Criticii avertizează că măsura ar putea împinge mai mulți către economia subterană, mai ales în domeniile unde activitatea poate fi desfășurată fără înregistrare oficială: „Asta va spori munca la negru.”

Deoarece banii pot fi folosiți imediat după înființarea firmei, unii antreprenori consideră că măsura nu protejează real creditorii în caz de faliment.

Unii critică suma: „e o sumă scoasă din c..., la fel ca toate emanațiile lor. Pur și simplu au dat cu banul sau au tras bilet cu papagalul.”

Unii văd măsura ca pe o modalitate de a colecta bani sau de a crea un fond de garanție pentru stat.

Unii crede că „pe viitor, guvernul ar putea impune blocarea acestei sume într-un cont special, ceea ce ar transforma-o într-o taxă mascată.”

Majorarea capitalului social minim la 8.000 lei este văzută de unii ca un pas necesar pentru responsabilizarea mediului de afaceri și reducerea abuzurilor, iar de alții ca o barieră care lovește direct în antreprenorii mici.

Economist: 8000 de lei capital social minim?

Economistul Radu Nechita, profesor la UBB, a analizat măsura pe Facebook:

"1. Este o măsură care mărește barierele la intrarea pe piață. Nu avem nevoie de așa ceva, într-un mediu care nu era destul de favorabil mediului de afaceri nici măcar înainte de potopul fiscal prin care trecem. Concurența mai mică îi dezavantajează pe consumatori și permite politicienilor să-și crească controlul asupra tuturor, firme și clienți.

2. Cel mai enervant este argumentul în favoarea acestei măsuri: să aibă statul ce recupera în caz de faliment. Dacă ne uităm la ultimele ediții ale clasamentului Ease of Doing Business al Băncii Mondiale (una dintre cele mai bune inițiative ale acestei organizații în întreaga sa existență, dar care a fost suspendată între timp) constatăm că la noi procesul de închidere a firmelor durează mult mai mult decât în altă parte și procentul din datorii recuperat de creditori este mai redus. Problemele identificate la o simplă lectură a acelui raport nu sunt soluționate de o astfel de măsură.

3. Cei care prezintă 8000 lei ca o cheltuială la deschiderea firmei ignoră - voit sau nu - faptul că acei bani pot fi și sunt folosiți de firmă. Dar nu toate firmele au nevoie de această sumă, cu siguranță nu neapărat exact la înființare. Deci unele firme se vor închide, altele nici măcar nu vor fi înființate. Putem reciti punctul 1.

4. În fiecare domeniu există cel puțin o țară care este mai liberală decât România și cel puțin una care este mai puțin liberală. De ce ne politicienii, influencerii din galerie, intelectualii mereu conectați la Putere aleg mereu să copieze țările cele mai restrictive, represive, controlate sau ciomăgite fiscal și reglementar?"