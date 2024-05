Brezoiul Lumii și cele cinci festivaluri muzicale de pe Valea Lotrului. O vară cu artiști celebri VIDEO

Orașul Brezoi de pe Valea Lotrului (Vâlcea), devenit faimos grație unui fenomen muzical mai puțin obișnuit în România și recunoscut ca destinație turistică, va găzdui și în vara 2024 nu mai puțin de cinci festivaluri.

Munții Lotrului vor răsuna de muzică de calitate în perioada iunie - august 2024, la Brezoi Vâlcea, în cadrul unor evenimente de amploare, dintre care una internațională: Open Air Blues Festival, Bikers for Humanity Rock Fest, Baricada Folk, Electric Nights și Târgul Lotrilor.

„Adevărul” vă oferă detalii despre perioada în care vor avea loc concertele, invitați și prețul biletelor / abonamentelor.

→ Imaginea 1/12: Brezoiul lumii fenomenul muzical de pe Valea Lotrului din Vâlcea Foto Live Music Summer Camp Brezoi

Miracolul de la Brezoi

I se spune „miracolul de la Brezoi” sau „Woodstockul României” - după numele unui festival legendar din SUA - datorită fenomenului muzical care s-a născut aici în urmă cu șapte ani și care a continuat și s-a dezvoltat în ciuda pandemiei.

„Creșterea noastră este organică”, recunoaște și inițiatorul fenomenului muzical pe Valea Lotrului, care a dus la nașterea sintagmei de „Brezoiul lumii”, Mihai Răzvan Mugescu.

„Dintre toate festivalurile pe care le-am inițiat la Brezoi, patru dintre ele au căpătat greutate și contur. Festivalul internațional de blues început în 2017, reinventat în perioada pandemiei, când am început să facem evenimente mai dese în ciuda trendului, Open Air Blues Festival, este primul dintre ele. Festivalul de rock pe care-l organizăm cu Asociația Biker for Humanity, condusă de Cristian Hrubaru, este un alt tip de eveniment. Pe lângă muzica faină, la acest festival cântă toate legendele rock-ului românesc, dar și trupe fresh. Este un festival umanitar... Avem și Baricada Folk Brezoi, dar și Electric Nights – un alt festival cu cele mai titrate formații de rock alternativ”, promite Mihai Răzvan Mugescu, organizator al „Live Music Summer Camp Brezoi”, o titulatură sub care se desfășoară toate aceste evenimente.

Mai există un festival inițiat de Primăria Brezoi, în urmă cu un deceniu și jumătate - Târgul lotrilor - care a devenit între timp parte din „Live Music Summer Camp”, cu muzică pentru toate gusturile - populară, de petrecere, ușoară - cu o componentă destinată gastronomiei locale, dar și meșteșugarilor, expozițiilor artistice și activităților sportive. Denumirea evenimentului a fost preluată de la ținutul al cărui nume, susțin oamenii locului, provine de la lotrii, haiducii de odinioară, dintre care unii precum Breazu, Malai și Ciungu, s-au stabilit aici.

Invitați, perioade și preț abonamente

Magia va începe pe Valea Lotrului la finele lunii iunie, odată cu Bikers for Humanity Rock Fest 2024. Festivalul aflat deja la a treia ediție se va organiza în perioada 28-30 iunie 2024. De la el nu vor lipsi nume precum: Phoenix, Cargo, Compact, Antract, Bosquito, Luna Amară, Lupii lui Calancea, Trooper, Bucovina și mulți alții. Abonamentul costă 400 de lei, iar camparea cu cortul sau rulota - 53 de lei. Primele 500 de abonamente s-au vândut deja la prețul promoțional de 280 lei.

Va urma „Open Air Blues Festival Brezoi”, în perioada 16-21 iulie 2024, cunoscut drept cel mai mare festival de blues din Europa Centrală și de Est, datorită concertelor susținute aici vară de vară de artiști internaționali de renume. Un abonament pentru toate cele șase zile, „presale”, costă 530 de lei, față de cel normal 636 de lei care va fi disponibil în curând. În prezent, sunt puse în vânzare doar biletele pentru șase zile care acoperă întreaga perioadă a festivalului. Prețul actual este cel mai bun disponibil pentru biletele de acces.

Invitații din acest an, gazde ale Late Night Special, vor fi: Anthony Gomes (Canada), Danielle Nicole Band (USA), Nightlosers (România), Albert Cummings (USA) și Kaz Hawkins (IRL). Line-up-ul din acest an este alcătuit din artiști din Statele Unite ale Americii, Canada, Argentina, Irlanda, Marea Britanie, Franța, Polonia, Belgia, Austria, Spania Bulgaria și România.

Fenomenul muzical va continua cu Electric Nights Brezoi în perioada 26-28 iulie 2024. Abonamentul timpurii costă 265 de lei, iar camparea trei zile - 53 de lei. Nu lipsesc din Line-up nume precum: Omul cu șobolani, Vunk și Vița de Vie, alături de care vor concerta mulți alții.

Pentru Barikada Folk, ce se va desfășura în acest an în perioada 2-4 august 2024, abonamentele „fast sale” sunt deja epuizate, mai sunt câteva „presale”, la prețul de 210 lei. În cadrul acestui festival vor fi prezenți: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru, Emeric Imre, Fără Zahăr, Dan Helciug și mulți alții.

Târgul Lotrilor se va organiza în acest an în perioada 16-18 august 2024. Timp de trei zile, localitatea se va îmbraca în straie de sărbătoare pentru evenimentul care promovează legendele zonei, dar și frumusețile acestor ținuturi.