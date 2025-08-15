search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani, prima echipă feminină de rugby din România

0
0
Publicat:

Povestea primei echipe feminine de rugby din România a fost începută și dusă mai departe de Eusebiu Popa, un profesor cu 33 de operații suferite la piciorul stâng.

Popa și actuala generație de „mâțe”. Fotografie realizată pe 2 august FOTO Colecție personală
Popa și actuala generație de „mâțe”. Fotografie realizată pe 2 august FOTO Colecție personală

Dacă vă închipuiți că doar băieții știu să facă placaje și să înscrie eseuri, atunci sigur nu ați auzit vreodată despre ambiția care l-a ajutat pe nemțeanul Eusebiu Popa să mute munții din loc și să moșească în România prima echipă de fete care practică rugby. Este omul care, la 29 de ani, înființa Venus Piatra-Neamț, clubul care a dat prima echipă autohtonă de rugby feminin. În noiembrie 1991 s-a înființat Rugby Club Venus Piatra-Neamț cu grupe de băieți, iar cinci ani mai târziu, în cadrul acestui club lua naștere prima echipă de rugby feminin din țară. Într-o perioadă în care nici măcar nu se vorbea despre egalitatea de șanse, Popa a fost un deschizător de drumuri. Așa a apărut echipa de rugby în 7, „Mâțele Negre“ (scris „Mâtzele Negre“), junioare recunoscute prin mulțimea de trofee și de cupe câștigate. Peste Eusebiu Popa au trecut anii, iar problemele medicale s-a înmulțit, dar nemțeanul nu abdică, deși are piciorul stâng amputat.

Antrenorul, alături de Loredana Juncănariu, fostă jucătoare la Venus, acum arbitră internațională
Antrenorul, alături de Loredana Juncănariu, fostă jucătoare la Venus, acum arbitră internațională

Pepiniera naționalei de fete

Rugby Club Venus și-a început activitatea la nici doi ani după Revoluție, cu primele generații de băieți, pentru ca din 1996 activitatea clubului să se axeze pe rugbyul feminin, prin înființarea primei echipe de fete din țară, în luna mai. O parte dintre sportivele crescute și formate de către Eusebiu Popa au ajuns mai târziu în lotul național de senioare. Primele antrenamente erau făcute pe platoul de la Cercul Gospodinelor, apoi la Ștrand, pentru ca mai apoi echipa să-și găsească loc pe terenul de la Regiment.

Luptă aprigă pentru balonul oval
Luptă aprigă pentru balonul oval

Pentru club au urmat primele competiții, chiar la un an după înființare, în 1992, la Memorialul Bebe Boboc, echipa fiind formată din copii de la școlile generale 3, 4 și 12 din Piatra-Neamț. Odată cu înființarea echipei de fete și disputarea primului meci oficial, urmează participarea la competiții internaționale, unde ocupă loc pe podium. Rugby Club Venus devine una dintre cele mai valoaroase și mai apreciate echipe din România și reușește să-și exporte renumele peste hotare.

Dublă campioană națională la senioare

Venus a început să atragă atenția cu rezultatele sale. În anul 2000, fetele s-au clasat pe locul 3 la „Heineken Rugby Sevens“, de la Amsterdam (Olanda). În sezonul 2005-2006, titlul naţional la rugby feminin, senioare, a ajuns la Piatra Neamț. În 2006, în Franţa, cu echipa naţională feminină s-a câştigat Grupa B valorică, fiind înregistrată promovarea. Tot în 2006, de data aceasta cu formaţia Venus, s-a obţinut locul întâi la un turneu de rugby în 10, în Belgia. O altă performanță notabilă obținută după numai 6 luni de antrenament este locul III la Campionatul Naţional de Junioare, în 2013. Doi ani mai târziu, în 2015, nemțencele au participat la «United World Games», din Germania, obținând locul al treilea. Tot pe podium s-a clasat echipa și la Rugbylja Cup de la Milano, în 2016. Palmaresul intern presupune titlurile de campioane naţionale la senioare (2005 şi 2006), vicecampioane naţionale la senioare (2007 şi 2008), locul 3 la junioare (2013), locul 4 la junioare (2012), câştigarea campionatului regional la junioare mici U14, în 2017.

Primul meci de fete, în decembrie 1996

Imagine pentru istorie: pe 22 decembrie 1996 s-a jucat primul meci feminin de rugby
Imagine pentru istorie: pe 22 decembrie 1996 s-a jucat primul meci feminin de rugby

„Mâțele Negre“ sunt acum un brand românesc. Micuțele se antrenează momentan în afara orașului. Lotul actual al Rugby Club Venus RIFIL Piatra-Neamţ este format din Paula Ciorobâtcă (căpitan), Karina Lămătic (vicecăpitan), Izabela Barna, Maria Fulga, Alexandra Popa, Amalia Buftea, Iris Adămoae, Karina Pașcu, dar și micuțele Ayana Pascal și Eva Ana. „Părintele“ echipei, Eusebiu Popa (58 de ani), își aduce aminte cum a început totul. „După un turneu în Italia cu echipa de băieți a clubului, am văzut la Rovigo echipa locală de rugby fete și astfel mi-a venit ideea să încerc a forma o echipă de rugby feminin. Astfel, 1 iunie 1996 a devenit data înființării primei echipe de rugby feminin, Petrotrans Venus. Iar pe 15 august a avut loc afilierea la FR Rugby. Primul meci de rugby fete s-a jucat pe 22 decembrie 1996, la Cluj, între U și Venus, iar returul s-a disputat în iulie 1997, la Piatra-Neamț. Până în octombrie 1998, am jucat cu băieții în campionatul de rugby Moldova nord. Atunci s-a jucat rugby în 15. Acum, în țară sunt 5 echipe la senioare și 8 junioare, la nivel de rugby în 7. În timp ce în Italia, primul meci feminin de rugby al naționalei s-a jucat în 1985, la noi, asta s-a întâmplat abia în 2006“, spune Popa pentru „Adevărul“.

Răutatea placajelor le-a adus porecla

Cum s-a născut numele echipei? „Alintătura Mâțele Negre a venit datorită faptului că fetele aveau echipamentul negru, iar unul dintre colegi s-a exprimat: «Ce au fetele tale, că îi plachează pe băieți ca niște mâțe rele». De aici au devenit Mâțele Negre, marcă înregistrată la rugby. Majoritatea fetelor care joacă rugby sunt eleve, studente, personal militar, profesoare, IT-iste. Bugetul este asigurat doar din mediul privat. Totul este gratuit, suntem singurul club privat din județ unde părinții nu achită nicio taxă. Acum, eu mă ocup de fete din ciclul primar și gimnazial. La meciuri se respectă regulamentul jocului de rugby, indiferent ca sunt băieți sau fete“.

Citește și: Naționala de rugby a României are meci cu un adversar venit de pe „altă planetă”
Sigla echipe Venus, marcă înregistrată
Sigla echipe Venus, marcă înregistrată

Condițiile nu sunt dintre cele mai bune, dar profesorul merge mai departe: „Ne antrenăm la 15 km de Piatra-Neamț, în comuna Bodești, și sunt ajutat de coordonatoarea Amalia Buftea, elevă la Colegiul Pedagogic Gheorghe Asachi, mai ales că în ultimii ani eu m-am ocupat de echipă în cârje, cu scaun rulant, iar din martie anul acesta sunt cu proteză“.

„Ori sunt nebun, ori îmi deschid club de noapte“

De unde își „racolează“ Popa jucătoarele? „Selecția o fac mergând prin școli (chiar și într-un picior), de la Liceul Economic și la Liceul Pedagogic. La încceput, toți m-au privit ca pe un bau-bau. Când am înființat echipa, mi s-a spus că «ori sunt nebun, ori îmi deschid club de noapte». La noi se aplică sistemul calitate, nu cantitate: 1% este talent, iar 99% este muncă, sacrificiu. De la clubul Venus RIFIL s-au format și au continuat înaltă performanță Irina Harjete, Loredana Juncănariu, Georgiana (Gabor) Ciocârtău și Diana Mandrilaș“.

Luptă feroce pentru posesie între fetițe
Luptă feroce pentru posesie între fetițe

În 2024 i s-a amputat gamba

Relația antrenorului cu rugbyul începe în 1983. Istoria le conține și pe cele două fiice ale sale, care acum au 18, respectiv 35 de ani. Avea 29 de ani când a înființat echipa care acum conține în lot 14 jucătoare. Din 2010, Popa este pensionat pe caz de boală. Are proteză la stângul și se deplasează cu un cadru. Nici gând să renunțe. „Probleme medicale au început în 2009 de la o arsură. Am pus piciorul pe un calorifer fierbinte, în 2010 mi s-au tăiat primele degete. Iar diabetul a început să facă ravagii. Plus infecțiile nosocomiale pe care le-am luat din spitalul din Piatra-Neamț. Între 2009-2019 au fost 32 de operații. Ultima, și cea mai grea, a 33-a, a avut loc în octombrie 2024, când mi s-a amputat gamba piciorului stâng“.

La nivel local, Popa a primit apreciere. Pe 6 mai 2025 a fost făcut cetățean de onoare al municipiului Piatra-Neamț. „Acest titlu este o onoare, dar, în același timp, mă obligă“, spune profesorul.

cetateandeonoare jpg
Citește și: Situaţie inedită la un meci de rugby din Franța. Un paraşutist a rămas agăţat de acoperişul stadionului

Sportul, folosit ca medicament

Eusebiu Popa trăiește pentru sportul cu balonul oval. „Rugbyul este un mod de viață, formează și educă. Pot spune că datorită acestui minunat sport am avut putere să trec peste momentele grele ale vieții, peste toate problemele de sănătate. Rugbyul și cele două fete ale mele sunt ceea ce mi s-a întâmplat mai bun în această viață și vreau să le mulțumesc fetelor mele pentru înțelegere pentru că de multe ori am pus rugbyul pe primul loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să continui să facem lucruri frumoase chiar dacă starea mea de sănătate nu este cea mai bună. Mă bucur că mai pot aduce copiii la rugby, foarte greu însă, pentru că primul lucru cu care mă lupt este mentalitatea părinților care asociază rugbyul cu accidentări, mâini sau picioare rupte, lovituri, ceea ce nu este adevărat, cu atât mai mult cu cât fetele joacă rugby în 7, iar în ultima perioadă touch. Am avut însă și cazuri în care copiii doreau să vină la rugby dar nu doreau părinții, dar și cazuri în care unul dintre părinți dorea și celălalt, nu. Sunt fidel principiului meu cu care am început acest proiect: calitate, nu cantitate, de aceea prefer să lucrez cu un grup restrâns care însă își dorește să facă performanță, care dă 100% la fiecare antrenament. Le mulțumesc fetelor din echipă pentru că mă ajută foarte mult la antrenamente și că arată în fiecare meci că se ghidează după cele două motto-uri ale noastre: „Pe aici nu se trece“ și „Toate pentru una și una pentru toate“. Știu că este greu pentru ele pentru că antrenamentul începe cu o oră înainte de a ajunge la teren, sunt fete nu doar din Piatra-Neamț, ci și din Dumbrava Roșie, Roșnov, Bodești, Roman și microbuzul trece pe la fiecare să le ia și să le aducă la teren“, declara profesorul Eusebiu Popa pentru rugbyromania.ro, în 2021, la 30 de ani de la înființatea clubului.

Profesorul Popa, premiat de Alin Petrache, președintele FR Rugby
Profesorul Popa, premiat de Alin Petrache, președintele FR Rugby
Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
mediafax.ro
image
Cum ar arăta lumea după un război nuclear. Ce s-ar întâmpla cu alimentele și cum ar fi afectată întreaga populație
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
playtech.ro
image
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
400 de lei în plus la pensie pentru 2,7 milioane de români. În ce lună se vor da banii pensionarilor
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!