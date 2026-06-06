Pompierii din județele din zona Moldovei au avut sâmbătă, 6 iunie, zeci de intervenții pentru evacuarea apei sau îndepărtarea unor copaci sau crengi căzute. A fost inundat sediul Poliției Vaslui, dar și subsolul unui spital din Focșani.

Potrivit ISU Vaslui, pompierii au intervenit sâmbătă pentru evacuarea apei în mai multe localități din județ.

A fost inundat sediul Poliției Municipiului Vaslui, dar și o locuință în localitatea Ghermănești. De asemenea, a fost evacuată apa din mai multe curți din localitățile Gândești și Bârlălești.

„Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de prevenire și să evite deplasările în zonele afectate de acumulările de apă. În cazul producerii unor situații de urgență, solicitați sprijin prin apel la numărul unic de urgență 112”, a transmis ISU Vaslui.

Subsolul unui spital, inundat

Și în Vrancea, pompierii au avut mai multe intervenții. Pompierii au acționat în municipiul Focșani pentru evacuarea apei acumulate în subsolul Spitalului Județean de Urgență, în subsolul unui agent economic, precum și într-o parcare. De asemenea, au mai fost inundate locuințe, curți și subsoluri. (FOTO: Facebook Meteoplus)

În municipiul Focșani, o persoană cu dizabilități a fost evacuată din zona pasajului Vâlcele și predată în siguranță echipajului SAJ.

De asemenea, forțele de intervenție acționează în comuna Urechești, unde aproximativ 25 de gospodării sunt afectate de inundații.

Tot în Focșani, echipajele au intervenit pentru degajarea unui arbore căzut pe strada Miron Costin.

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Scurgeri de aluviuni în Suceava

Scurgeri de aluviuni de pe versanți în zona montană a județului Suceava (DN 17 Vama - Molid; DN 17A Paltinu), în urma ploilor torențiale. Echipele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc intervin pentru degajarea carosabilului și reluarea traficului în condiții normale, potrivit CNAIR.

Și în județul Buzău, gospodării din mai multe localități au fost inundate, iar pompierii intervin pentru remedierea situației.

Din cauza precipitațiilor recente, o cantitate semnificativă de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe partea carosabilă, făcând trecerea imposibilă pe DN 10, în zona localității Colțu Pietrii.

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Inundații și în județul Ilfov

Cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele zile au fost excepționale. Astăzi s-au acumulat peste 50 l/mp, după ce, în urmă cu doar două zile, au căzut aproape 100 l/mp. Practic, în decurs de câteva zile a plouat cât pentru aproximativ două luni, potrivit Meteoplus.

În fața unui asemenea volum de apă, infrastructura de canalizare a orașului și-a arătat limitele. Subdimensionată și insuficient adaptată la fenomenele meteorologice extreme tot mai frecvente, rețeaua nu a reușit să preia debitul de apă, iar numeroase străzi s-au transformat în adevărate râuri.

Apa ajuns în beciurile din Bacău

În județul Bacău, apa a fost eliminată de pompieri din beciuri, curți și chiar de pe carosabil.

Una dintre cele mai afectate localităţi de ploile torenţiale de sâmbătă după amiază este municipiul Oneşti, unde forţele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curţi inundate pe străzile Calea Bacăului, Perchiului, Ecoului, Nucului, Valea Caraclăului şi pe Aleea Podu Alb.

Tot pe strada Nucului din municipiul Oneşti un beci a fost inundat, iar la ieşirea din oraş, pe drumul spre Rotunda, un autoturism a rămas blocat în cartierul Slobozia, pe carosabilil acoperit de ape. Şi în satul Gutinaş din comuna Ştefan cel Mare n beci a fost inundat, pompierii intervenind pentr evacuarea apei.Oficialii ISU transmit că pompierii militari monitorizează permanent evoluţia situaţiei din teren şi sunt pregătiţi să intervină pentru gestionarea efectelor generate de fenomenele meteorologice, în sprijinul cetăţenilor şi al comunităţilor afectate.

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Aluviunile au blocat un drum în Cluj

Furtunile care au lovit sâmbătă județul Cluj și-au lăsat amprenta și în zona Tarnița – Mărișel, unde un drum a fost blocat de aluviuni coborâte de pe munte. Echipele de intervenție au fost alertate, iar o rută ocolitoare este disponibilă. (FOTO: Facebook/Meteoplus).

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, un drum din apropiere de Tarnița a fost blocat de aluviuni aduse de ploaie. Situația a fost sesizată la 112, iar echipele din Cluj au pornit spre locul incidentului în jurul orei 15:00. La ora 15:20, persoana care a apelat serviciul de urgență a sunat din nou pentru a verifica dacă autoritățile sunt la curent cu situația — și a confirmat că ruta ocolitoare pe Drumul Generalului era în stare bună de circulație.