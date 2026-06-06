Video Posibilă dronă semnalată pe litoral, în zona Zoom Beach. Autoritățile verifică situația la fața locului

O posibilă dronă a fost semnalată sâmbătă, 6 iunie, în zona Zoom Beach de pe litoralul Mării Negre, potrivit informațiilor apărute în presa locală din Constanța.

Până la acest moment, informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile din Constanța, scrie ziuadeconstanta.ro.

În contextul incidentelor recente din regiunea Mării Negre, forțele de ordine au fost mobilizate pentru verificarea zonei și clarificarea situației.

La fața locului se află șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, Marius Velicu, precum și inspectorul-șef al ISU Constanța, Mihai Amarandei, care monitorizează situația și coordonează verificările din teren.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili dacă este vorba despre o prezență reală a unui aparat de zbor sau despre o alarmă falsă.

Președintele Nicușor Dan este în continuare la Constanța, după ce astăzi a participat la o ședință de lucru pe tema dronei ce a explodat în port vineri dimineață, 5 iunie.

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