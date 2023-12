Reprezentanții Fermei Dacilor, reacție pe Facebook: „A fost un loc sigur. Da, în familia noastră lumea are un trecut“

Reprezentanţii Fermei Dacilor, locația care a ars ca o torță, marţi, unde și-au pierdut viața cel puţin şapte oameni, au transmis, miercuri seară, că ferma "a fost un loc sigur". Aceștia au adăugat că aşteaptă rezultatele anchetei pentru a primi răspunsuri despre cauza care a putut duce la tragedie.

"Cu o durere de nedescris şi greu de dus, pentru care n-am fost pregătiţi în vreun fel în viaţa asta şi cu care nu ştim ce să facem sau cum să vedem vreo lumină, vă confirmăm că Ferma Dacilor, locul care ne-a fost şi ne este în continuare acasă, a ars. A ars de sus în jos. Nu ne ies calculele, ne dau cu virgulă explicaţiile, nu ştim, nu concepem. Aşteptăm cu nerăbdare investigaţiile autorităţilor pentru un răspuns şi din primul moment colaborăm cu ele pentru a-l găsi. Nu va aduce linişte inimilor noastre, dar măcar vom porni de undeva", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a complexului turistic şi semnat "Familia Ferma Dacilor".

De asemenea, reprezentanţii obiectivului turistic susţin că acesta a fost un loc sigur.

"Cum îşi poate cineva imagina că un om îşi poate pune proprii copii în pericol? Cum ne-am putea gândi că nu am făcut zi de zi tot posibilul şi imposibilul ca Ferma să fie un loc sigur? Şi a fost un loc sigur. Au existat nenumărate momente în care locaţia noastră a fost plină până la refuz, în care, deşi ne bucuram că şi mai mulţi oameni vor să ne treacă pragul, a trebuit să refuzăm pentru a putea trata corect toţi oaspeţii prezenţi", afirmă sursa citată.

Pe de altă parte, în mesaj se face referire la informaţiile din spaţiul public privind trecutul patronului Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, notează Agerpres.

"Dincolo de articolele nesfârşite de la TV şi în online, trebuie să vă spunem că suntem altfel de oameni faţă de ce se spune. O singură dată dacă ne-aţi trecut pragul şi ne-aţi cunoscut, sigur nu v-a trecut indiferentă dragostea noastră faţă de oameni. Ferma Dacilor a pornit de foarte jos, mai puţin ca o afacere şi mai mult ca o familie.. (...) Da, în familia noastră lumea are un trecut. E un lucru minunat că unii oameni au reuşit să treacă prin viaţă mai demni decât noi. Datorită acestor oameni ne-am dorit din toată inima şi am învăţat să fim mai buni. Ani lungi şi grei stau mărturie faptului că am trăit altfel. Că ne iubim aproapele, că am stat în comunitate să ajutăm. Că fiecare zi ne-am aplecat capul şi am primit orice reproş cu umilinţă şi cu speranţa că vom fi iertaţi pentru păcatele tinereţii. Educaţia şi moralitatea unui om ţin în primul rând de şansă. Iar când şansa a venit, n-am ezitat nicio clipă. Ne-am îndreptat. Cu multă durere vă spunem că în acest incendiu au murit oameni pe care îi iubim cu tot sufletul. Ne-au fost apropiaţi, de suflet, au fost familia noastră", se spune în mesajul menţionat.

Semnatarii acestuia fac apel la rugăciune.

"De acest Crăciun, ne-am adunat familie şi puţini turişti cazaţi în căsuţele individuale. Am vrut să avem un Crăciun puţin mai personal, urmând să deschidem larg porţile pentru publicul larg de Anul Nou. În aceste momente avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii şi prietenii apropiaţi. Oamenii noştri de zi de zi, copiii adoraţi din vieţile noastre nu mai urcă soarele pe cer pentru noi. Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am ştiut vreodată că-i posibil", mai afirmă sursa citată.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem (pe faptă - n.r.) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru şi ucidere din culpă, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

"Sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova fost începută cercetarea la faţa locului, fiind cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Prahova, experţi din cadrul INSEMEX, inspectori de inspecţia muncii precum şi specialişti din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Din primele cercetări a rezultat faptul că în incendiu ar fi fost surprinse mai multe persoane, în cazul a şapte dintre acestea, 3 minori şi 4 majori, intervenind decesul, o a opta persoană nefiind găsită până în prezent, iar alte două persoane fiind transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. De asemenea, în urma incendiului au fost provocate distrugerea şi degradarea unor bunuri imobile şi mobile, precum şi a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau componente ale acestora. Cercetările, inclusiv cercetarea la faţa locului, sunt în desfăşurare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pe măsura derulării anchetei urmând a fi informată opinia publică", precizează sursa citată.

Şeful Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a fost schimbat din funcţie după incendiul care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, a anunţat, miercuri, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).