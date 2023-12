Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de funcționare. Primar: „Am fost în control, dar n-am găsit patronul“

Primarul comunei Gura Vadlui, Nicolae Marius Sora, a declarat că nimeni din conducerea pensiunii nu a venit să solicite autorizație de funcționare pentru locația care era deschisă de zece ani publicului larg. „Ne-au arătat o autorizație de la Ministerul Turismului și am crezut că sunt autorizați"

Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova, a anunțat că va face o anchetă amănunțită să vadă cum a fost posibil ca Ferma Dacilor, ridicată în anul 2013, să funcționeze ilegal aproape un deceniu.

„Administrația locală știa de existența acestei pensiuni. Vreau să vedem dacă s-a emis autorizația de funcționare. Dacă s-a emis, să vedem în baza căror documente. Dacă nu s-a emis, să vedem de ce s-a respins solicitarea patronilor de la Ferma Dacilor, dacă s-a respins. Vreau să văd ce au făcut autoritățile locale din 2020 și până în prezent", a mai declarat prefectul județului Prahova.

Ce spune primarul care ar fi trebuit să emită autorizația de funcționare

La scurt timp după declarația prefectului de Prahova, primarul comunei Gura Vadului a confirmat că locația condusă, în fapt, de controversatul om de afaceri Cornel Dinicu nu avea nici măcar autorizație de funcționare.

"Ferma Dacilor are un certificat de edificare a construcțiilor, emis în 2020. Acolo sunt niște clădiri edificate, s-au edificat clădirile, pensiunea, restaurantul și spațiile de cazare. Am fost în control inopinat, doar că n-am găsit patronul. Acolo este proprietar o doamnă din București, am încercat să luăm legătura cu ea, nu s-a putut. Voiam să verificăm existența acelor construcții pe parte de urbanism. Cei de la Ferma Dacilor au venit cu o autorizație de la Ministerul Turismului și am crezut că sunt autorizați, era specificat că sunt autorizați de Ministerul Turismului. De la noi era normal să ceară o autorizație de funcționare, dar nu au cerut-o”, a declarat Nicolae Marius Sora, primarul din comuna Gura Vadului.

Opt oameni au murit în urma incendiului devastator de la Ferma Dacilor care a izbucnit în cea de-a doua zi de Crăciun.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat că a preluat coordonarea anchetei deschise de polițiști după incendiu. Infracțiunile vizate sunt de ucidere din culpă şi distrugere.