Jose Mourinho le-a luat banii turcilor și dus a fost. Portughezul, demis fără milă de la Fenerbahce

Jose Mourinho (62 de ani) și-a luat la revedere de la Fenerbahce, la scurt timp după ce formația a ratat calificarea în faza principală a UEFA Champions League. Benfica i-a învins pe turci cu 1-0, suficient cât să între în grupă, după 0-0 în tur.

Eliminarea din competiție le-a lăsat un gust amar oficialilor celor de la Fenerbahce, următoarea mișcare a acestora fiind demiterea lui Mourinho de pe banca tehnică.

„Ne-am despărțit de Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025”, se arată pe pagina de Facebook a clubului.

Gruparea pregătită de către tehnicianul portughez a încheiat sezonul precedent pe locul doi în clasament, fără a cuceri vreun trofeu. Ultimul succes al „specialului” rămâne troful UEFA Conference League, pe care l-a obținut pe vremea când ocupa banca tehnică a celor de la AS Roma, în anul 2022.

Jose Mourinho va fi despăgubit de turci cu 9 milioane de euro pentru rezilierea contractului, astfel că portughezul ajunge la o sumă incredibilă, câștigată doar din demiteri, de 103,5 milioane de euro.

🚨 BREAKING: Fenerbahçe part ways with José Mourinho as Portuguese head coach won’t continue at the club. ⚠️The decision has been made after missing on qualification to Champions League. pic.twitter.com/xNcRqRYfH0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Următoarea destinație, Premier League

Jose Mourinho ar putea ajunge, pe de altă parte, în vestiarul unei formații din Premier League. Liber de contract, portughezul va avea cu siguranță multe opțiuni, Nottingham Forest fiind una dintre acestea. Englezii și-au exprimat, deja, dorința de a-l oferta pe tehnician. În trecut, antrenorul a câștigat de trei ori titlul în campionatul intern, alături de Chelsea.

Turcii, fără milă. Concedieri pe bandă rulantă

De asemenea, și Beșiktaș Istanbul a fost eliminată din play-off-ul Conference League, joi seară. La scurt timp după eșecul înregistrat, turcii s-au descotorosit de antrenorul Ole Gunnar Solskjaer (52 de ani), la mai puțin de opt luni de la instalarea sa pe bancă.

„Contractul nostru cu antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a fost reziliat!", a transmis clubul din Istanbul, după meciul pierdut cu 0-1 în faţa echipei FC Lausanne-Sport, în manşa secundă (1-1 în tur).

Beșiktaș a fost eliminată și din Europa League, la finalul lunii iulie.

Antrenorul norvegian a preluat echipa din Istanbul după trei ani de pauză. Beşiktaş nu a mai luat titlul din 2021.