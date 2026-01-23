Mașină strivită de un stâlp de electricitate, în Ploiești. Șoferul a supraviețuit

Un autoturism a derapat, vineri, pe bulevardul Petrolului din municipiul Ploiești și a rupt un stâlp de electricitate, care s-a prăbușit peste mașină. Șoferul a scăpat cu viață, însă a fost rănit.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Echipajele de intervenție au găsit un autoturism grav avariat, în interiorul căruia se afla doar șoferul. Mașina a derapat, a lovit un stâlp de electricitate, iar acesta s-a prăbușit peste autovehicul, strivindu-l aproape complet.

Șoferul era conștient, însă rămăsese blocat în mașină. Salvatorii l-au extras dintre fiarele contorsionate, acesta acuzând dureri la nivelul spatelui și al picioarelor. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, urmând să fie evaluată suplimentar.

La momentul transmiterii acestei știri, se aștepta intervenția unei echipe a companiei de electricitate pentru remedierea avariilor produse la rețeaua de alimentare cu energie electrică în urma accidentului.