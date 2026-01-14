Lucrările la centura Bușteni - Azuga au scos la iveală posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului căii ferate, pe magistrala București-Brașov

Constructorii care lucrează la realizarea centurii ocolitoare Bușteni - Azuga, pe Valea Prahovei, au semnalat apariția unor „posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala București - Brașov”. Problemele nu fuseseră identificate în faza de proiectare, însă au devenit vizibile după defrișarea vegetației, care anterior masca elemente importante ale infrastructurii feroviare.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că miercuri, 14 ianuarie, a organizat „o verificare în teren și o ședință tehnică de analiză” pentru lucrările la obiectivul „Acces rutier complementar – descărcare A3 Bușteni – Azuga”, în zona viaductului cuprinsă între kilometrii 5+920 și 6+060.

„Demersul a fost inițiat ca urmare a unei sesizări formulate de constructor în luna decembrie 2025, care a semnalat posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala București - Brașov. În urma defrișărilor recente, au devenit vizibile elemente de infrastructură feroviară care nu puteau fi evaluate anterior din cauza vegetației dense existente în amplasament. Analiza efectuată la fața locului a indicat faptul că amplasamentul actual al viaductului poate influența zidurile de sprijin și fundațiile de la baza taluzului căii ferate, aspect care nu a fost identificat în etapa de proiectare, din cauza condițiilor existente în teren la acel moment”, se arată într-un comunicat al CJ Prahova, distribuit pe Facebook.

La ședință au participat reprezentanți ai mai multor instituții, constructorului, CFR și CNAIR.

Date fiind noile informaţii, autoritățile au cerut realizarea unei expertize tehnice de specialitate, care să analizeze în detaliu situația și să propună soluția optimă de continuare a lucrărilor.

„În funcție de concluziile expertizei, vor fi propuse, dacă este necesar, măsuri de protecție, lucrări suplimentare sau ajustări ale soluției tehnice, inclusiv corecții de traseu”, au precizat oficialii CJ Prahova, menționând că proiectul centurii ocolitoare Bușteni - Azuga nu este în pericol şi că verificările și deciziile luate în această etapă au „un caracter preventiv, pentru ca investiția să fie dusă la capăt în condiții de siguranță și rigoare tehnică”.