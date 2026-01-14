search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lucrările la centura Bușteni - Azuga au scos la iveală posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului căii ferate, pe magistrala București-Brașov

0
0
Publicat:

Lucrările la centura ocolitoare Bușteni - Azuga au scos la iveală posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate București - Brașov, astfel că autoritățile județene cer realizarea unei noi expertize tehnice.

Imagini de la analiza pe teren. FOTO: CJ Prahova
Imagini de la analiza pe teren. FOTO: CJ Prahova

Constructorii care lucrează la realizarea centurii ocolitoare Bușteni - Azuga, pe Valea Prahovei, au semnalat apariția unor „posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala București - Brașov”. Problemele nu fuseseră identificate în faza de proiectare, însă au devenit vizibile după defrișarea vegetației, care anterior masca elemente importante ale infrastructurii feroviare.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că miercuri, 14 ianuarie, a organizat „o verificare în teren și o ședință tehnică de analiză” pentru lucrările la obiectivul „Acces rutier complementar – descărcare A3 Bușteni – Azuga”, în zona viaductului cuprinsă între kilometrii 5+920 și 6+060.

„Demersul a fost inițiat ca urmare a unei sesizări formulate de constructor în luna decembrie 2025, care a semnalat posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala București - Brașov. În urma defrișărilor recente, au devenit vizibile elemente de infrastructură feroviară care nu puteau fi evaluate anterior din cauza vegetației dense existente în amplasament. Analiza efectuată la fața locului a indicat faptul că amplasamentul actual al viaductului poate influența zidurile de sprijin și fundațiile de la baza taluzului căii ferate, aspect care nu a fost identificat în etapa de proiectare, din cauza condițiilor existente în teren la acel moment”, se arată într-un comunicat al CJ Prahova, distribuit pe Facebook.

La ședință au participat reprezentanți ai mai multor instituții, constructorului, CFR și CNAIR.

Date fiind noile informaţii, autoritățile au cerut realizarea unei expertize tehnice de specialitate, care să analizeze în detaliu situația și să propună soluția optimă de continuare a lucrărilor.

„În funcție de concluziile expertizei, vor fi propuse, dacă este necesar, măsuri de protecție, lucrări suplimentare sau ajustări ale soluției tehnice, inclusiv corecții de traseu”, au precizat oficialii CJ Prahova, menționând că proiectul centurii ocolitoare Bușteni - Azuga nu este în pericol şi că verificările și deciziile luate în această etapă au „un caracter preventiv, pentru ca investiția să fie dusă la capăt în condiții de siguranță și rigoare tehnică”.

Ploieşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Această profesoară din Spania regretă că s-a angajat în România. Ce i-au făcut elevii de liceu
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
FCSB revine în Ghencea! Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă"
observatornews.ro
image
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Vremea se strică din nou! Un alt val de ger vine în România, unde va fi cel mai frig
playtech.ro
image
David Popovici a atins încă un obiectiv major pentru România: ”Mulțumesc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Se modifică impozitele pentru români. Cum se schimbă totul pentru șoferi
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
click.ro
image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din România unde nu se majorează impozitele pe locuințe. Primarul îi liniștește pe proprietari: „La nivelul permis de lege”
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet