 Furtunile fac ravagii în România: doi răniți la Târgu Jiu și gospodării inundate în Prahova | adevarul.ro
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Furtunile fac ravagii în România: doi răniți la Târgu Jiu și gospodării inundate în Prahova

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Furtunile care au lovit în ultimele zile mai multe regiuni ale țării au lăsat în urmă pagube importante, locuințe inundate, drumuri afectate și persoane rănite. Deși avertizările meteorologice se restrâng treptat, efectele fenomenelor extreme continuă să se resimtă în zonele afectate.

Apa a intrat inclusiv în blocuri. FOTO Instituția Prefectului Prahova
Apa a intrat inclusiv în blocuri. FOTO Instituția Prefectului Prahova

Județul Prahova rămâne una dintre cele mai afectate zone.

După mai multe episoade de ploi torențiale, numeroase gospodării au fost inundate, iar în unele localități apa a pătruns în locuințe, distrugând mobilier, electrocasnice și culturi agricole. 

12 persoane evacuate din locuințe în comuna Bucov, sat Pleașa, în urma inundațiilor.

„În satul Pleașa, 9 adulți și un copil au fost evacuați de către pompierii prahoveni din apartamentele inundate, aflate la parterul unui bloc. Alte 2 persoane au fost de asemenea evacuate dintr-o locuință aflată în vecinătatea blocului. Toate cele 12 persoane afectate de inundarea locuințelor vor fi mutate temporar la Căminul Pleașa, cu sprijin logistic și administrativ din partea Primăriei Bucov care s-a implicat activ în procesul de relocare.v Echipajele ISU Prahova continuă să acționeze în teren pentru protejarea cetățenilor și limitarea efectelor produse de inundații”, explica, miercuri seară, Instituția Prefectului Prahova.

Mai multe străzi și locuințe au fost inundate. FOTO Instituția Prefectului Prahova
Mai multe străzi și locuințe au fost inundate. FOTO Instituția Prefectului Prahova

Avertizarea hidrologică Cod portocaliu se prelungește până joi, 23 iulie, ora 16.00, motiv pentru care prefectul județului a anunțat activarea Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Prahova.

Prefectul Daniel Nicodim îi asigură pe locuitorii din zonele afectate de furtuni că siguranța lor reprezintă prioritatea autorităților și că vor beneficia de tot sprijinul necesar pentru a traversa în siguranță această perioadă dificilă.

Prefectul anunță sprijin pentru cei afectați. FOTO Instituția Prefectului Prahova
Prefectul anunță sprijin pentru cei afectați. FOTO Instituția Prefectului Prahova

În anumite zone din Prahova, nivelul apei a depășit un metru, iar accesul prin curți se poate face doar cu barca, potrivit Digi24. Localnicii spun că abia reușiseră să curețe urmele inundațiilor anterioare când o nouă viitură a provocat alte pagube.

Pompierii intervin continuu pentru evacuarea apei din gospodării, fiind sprijiniți de echipe trimise din alte județe. Autoritățile locale au menținut un nivel ridicat de alertă și încearcă să limiteze efectele fenomenelor meteorologice extreme.

În municipiul Târgu Jiu, doi bărbați au fost răniți după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste autoturismul în care se aflau. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Tot în oraș, un alt arbore a căzut peste trei mașini parcate, provocând avarii semnificative.

Județele Tulcea și Constanța, afectate, de asemenea, de precipitațiile severe, rămân sub avertizări hidrologice de risc ridicat, autoritățile monitorizând atent evoluția situației.

Pentru mulți dintre locuitorii din zonele afectate, ultimele zile au însemnat o luptă continuă cu apele, iar bilanțul complet al pagubelor urmează să fie evaluat după retragerea viiturilor.

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