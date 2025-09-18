Doi bărbați au fost prinși sub un perete prăbușit la Câmpina. Pompierii au reuşit să-i scoată de sub dărâmături. Una dintre victime a murit

Intervenție contra cronometru a pompierilor prahoveni la Câmpina, după ce peretele unei locuințe s-a prăbușit peste două persoane. Salvatorii acționează cu mai multe echipaje pentru a scoate victimele dintre dărâmături.

UPDATE Una dintre victime a murit

Prima victimă, un bărbat de 55 de ani, a fost extrasă în stare conștientă, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, fiind transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de 35 de ani, a fost de asemenea extrasă de sub dărâmături, dar, din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, acesta a fost declarat decedat, a transmis ISU pRahova.

Ştirea iniţială

Alertă în municipiul Câmpina, pe Bulevardul Carol I, unde un perete al unei case s-a prăbușit peste două persoane. Pompierii militari prahoveni intervin la această oră cu forțe suplimentare pentru salvarea victimelor.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Potrivit primelor informații, este vorba despre doi bărbați, unul de aproximativ 30 de ani și celălalt de circa 55 de ani. Unul dintre ei a fost prins sub dărâmături până la brâu, însă se afla conștient și a fost deja scos de echipele de intervenție.

A doua victimă este complet acoperită de resturile construcției, iar pompierii desfășoară o operațiune dificilă pentru a ajunge la aceasta.

„Misiunea este în dinamică”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, sublocotenent Andreia Ursachi.