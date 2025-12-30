search
Marți, 30 Decembrie 2025
Video 25 Femei Relevante pentru 2025: Mariana Stan, profesor" Misiunea unui dascăl nu se termină odată ce copilul a ieșit pe poarta școlii"

Publicat:

În ultimul episod din podcastul 25 Femei Relevante pentru 2025, descoperă povestea Marianei Stan, directorul Școlii Gimnaziale Numărul 1 Dor Mărunt, județul Călărași. Profesoara Mariana Stan a fost premiată Directorul anului 2025 la Gala Asociația pentru Valori în Educație.  

youtube cover 1280x720 Mariana Stan jpg

Mentalitatea face diferența

Unul dintre mesajele centrale transmise de Mariana Stan este importanța mentalității. În școala din Dor Mărunt, succesul nu s-a bazat pe resurse nelimitate sau pe un context urban, ci pe motivație, perseverență și valori morale solide.

"Să spui că nu se poate într-o profesie pe care ți-ai ales-o mi se pare un lucru pe care nu-l pot înțelege", spune directoarea. Pentru ea, fiecare provocare este o oportunitate de a găsi soluții, nu un motiv de blocaj.

Soluții pragmatice pentru resurse limitate

Improvizarea calculatoarelor din donații, accesarea fondurilor europene și colaborarea cu ONG-uri sunt doar câteva metode folosite pentru a ridica standardul dotărilor școlii. Chiar și înainte de apariția programelor naționale precum PNRR, echipa Marianei Stan a găsit cele mai bune căi pentru a asigura copiilor acces la tehnologie și educație modernă. Fiecare problemă era atacată la rădăcină, nu doar la nivel de simptom, printr-o analiză atentă a cauzelor.

Puterea exemplului în leadership

În implementarea unei viziuni inovatoare, liderul trebuie să inspire. Mariana Stan a reușit să atragă colegii profesori în acest proces nu prin impunere, ci prin puterea exemplului.

"Dacă eu sunt prezentă și fac, cei din jur nu vor sta ca spectatori." Schimbarea a început treptat: profesorii au devenit tot mai implicați, au venit cu inițiative proprii, creându-se o "undă de lider", după cum o numește ea, care a dus la rezultate vizibile și imediate.

Succesul nu a venit peste noapte. A însemnat eforturi continue, consolidarea echipei și valorizarea fiecărui coleg. În timp, profesorii și-au însușit natural valorile transmise de lider și au început să colaboreze pentru a ridica standardele școlii, punând comunitatea și copilul în centrul acțiunilor.

Lupta împotriva abandonului școlar

Abandonul școlar era o problemă majoră în mediul rural. Soluția? Implicare directă, empatie și acțiuni pragmatice: vizite acasă la copii, ajutoare pentru familiile defavorizate (haine, rechizite, lemne de foc, chiar ferestre montate în locuințe precare) și monitorizarea atentă a fiecărui caz social. Rolul școlii este de a depăși barierele academice și de a oferi sprijin inclusiv dincolo de sala de clasă.

Mariana Stan consideră că misiunea unui dascăl nu se termină odată ce copilul a ieșit pe poarta școlii. Relația cu elevul, părintele și profesorul trebuie să continue, să fie una de sprijin uman și de implicare reală în problemele comunității.

O carieră dedicată educației

Mariana Stan este profesor din 1981 și nu s-a văzut niciodată făcând altceva. În ciuda dificultăților economice și sociale traversate de România, nicio clipă nu s-a gândit să renunțe.

"Să las un lucru neterminat este o mare traumă. Ori faci o treabă cum trebuie, ori nu o mai faci."

Viziune pentru viitorul educației

Dincolo de binecunoscuta nevoie de modernizare a curriculei, Mariana Stan subliniază importanța unei culturi a deciziei luate aproape de elev -- "de la firul ierbii" -- și necesitatea unui sistem care să prioritizeze real nevoile copilului, nu o abordare generică, globalizată, care nu ține cont de specificul local.

Misiunea la Dor Mărunt este clară: fiecare copil contează, indiferent că s-a născut la sat sau la oraș. "Toți copiii au aceleași drepturi și trebuie să fie educați la același nivel."

Leadership partajat și uși deschise

Cu o comunitate de aproape 800 de elevi în 7 locații, succesul managementului constă în leadership partajat și în menținerea unei uși deschise tuturor colegilor. Atitudinea pozitivă, programul prelungit și atmosfera de sprijin reciproc demonstrează că școala poate fi un nucleu al schimbării sociale, nu doar o instituție academică.

Definiția relevanței moderne

Mariana Stan definește relevanța femeii moderne printr-un set de valori morale sănătoase și asertivitate. Pentru ea, să fii lider nu înseamnă doar să stabilești direcția, ci să fii om, să transmiți valori prin atitudine și implicare, să formezi, nu doar să informezi.

Povestea conducerii Școlii Gimnaziale Numărul 1 Dor Mărunt arată că schimbarea pornește de la atitudine, valori solide și implicare. Orice profesor sau director poate găsi în această experiență modele valoroase pentru a construi o școală adaptată nevoilor reale ale copiilor și comunității. Leadershipul autentic, perseverența, spiritul practic și viziunea orientată către copil pot face din orice școală, indiferent de mediul social, un spațiu viu, inovator și inspirat, capabil să transforme viitorul educației românești.

