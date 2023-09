Povestea unui fost căpitan al echipei naționale de polo. Ce-l face să fie foarte iubit ca antrenor de înot FOTO

Un fost căpitan al echipei naționale de juniori la polo se numără printre cei mai apreciați și iubiți instructori de înot. Dorința lui este ca pe viitor Aradul să aibă din nou echipă de polo la seniori.

Alexandru Băltean (31 de ani) este pasionat de înot de mic copil.

„Am început să fac polo de la vârsta de 8 ani. De mic mi-a plăcut foarte mult sportul de echipă, în special și asta m-a ambiționat mult. La juniori am fost căpitan de lot național. Nu am mai continuat cu lotul național de seniori pentru că nu am mai plecat când am avut oferte la echipele puternice din țară și străinătate. Pe la vârsta de 18 ani eram căpitan de lot național. Am ajuns să fiu în echipa de seniori ai Aradului la 15 ani”, mărturisește Alexandru Băltean, Alex cum îl strigă copiii.

Și-ar dori o echipă de seniori de polo

„Mi-aș dori ca Aradul să aibă o echipă de polo de seniori, să nu fiu nevoit să joc la alte echipe cum fac în prezent impreună cu alți doi foști colegi din fosta echipă a Aradului. În momentul de față joc la Cluj”, spune arădeanul.

Acesta este instructor de înot de 11 ani. „Am fost la Activ, iar de aproximativ șapte ani sunt la Gemi Sport. În urmă cu cinci ani am înființat Clubul AquAlex, recunoscut de Federație. Mi-aș dori ca Aradul să aibă o echipă de polo, de seniori și cred că prin ajutorul autorităților vom reuși să facem acest lucru. Să punem din nou orașul de pe Mureș pe hartă cu o echipă bună de polo”, este dorința instructorului arădean.

Acesta spune că va întocmi un proiect în acest sens pe care îl va prezenta celor de la Primăria Arad. Totul din dorința ca micuții Aradului, care aleg să se antreneze în acest sport, să aibă o viziune, un obiectiv, să știe că într-o zi vor putea ajunge în echipa mare.

„Să facă copiii mișcare și să participe la cât mai multe competiții. Dacă eu îmi doresc să pornesc cu o echipă de juniori am nevoie de un obiectiv, asta încerc să transmit oamenilor care susțin Aradul că trebuie ca acești copii să crească, sportiv vorbind, să aibă performanță pe viitor, nu doar pe moment. Eu ca și copil dacă mă apuc de înot sau polo am un obiectiv. Trebuie să le oferim copiilor un țel. Trebuie doar un sprijin financiar pentru o echipă de seniori, deoarece bazine avem”, adaugă instructorul de înot din Arad.

Alex are pe mâna lui de la bebeluși și până la adulți care doresc să învețe să înoate. De asemenea de trei ani este asistent universitar, (Universitatea Aurel Vlaicu ) fiind și doctorand în anul IV, însă cu greu se împarte între sport și studiu.

Legat de copii acesta spune că a încercat să fie plăcut de la început.

„Ai nevoie de răbdare la copii, trebuie să știi să fii cameleon, să te mulezi pe caracterul lor, să îi faci să le placă, să obțină încrederea în tine, apoi în ei, apoi în apă și în cele din urmă să creadă în echipă. Recomand înotul, deoarece sunt doar beneficii din punct de vedere al sănătății, al creșterii, al motricității, din punct de vedere neuro. Copilul reușeste să aibă un caracter puternic făcând un sport. Când am un copil nou încerc să îl fac să vină cu bucurie, să facă din înot o plăcere și apoi o nevoie. Ar fi bine să încercăm să învățăm de la țările vecine, când toate clasele primare fac înot. Pentru că e un stil de viață sănătos, eviți un risc de a termina viața mai repede, dacă înveți să înoți bine. Acest sport își crează doar oportunități”, mai adaugă Alex.

Tânărul sportiv se diferențiază de alți instructori prin modul în care atrage copiii la club.

„Motivația pentru care mi-am făcut un club a fost că în primul rând am luat locul părintelui, că mi-am dorit dacă aș avea un copil să îl fac să îi placă sportul, că aibă obiective. Să fie educat, organizat, independent și sportul la asta ajută, apoi m-am pus în pielea copilului sportiv sau viitor sportiv să-l fac să îi placă. Sunt conștient că pe lângă experiența mea pe care o am în apă sau ca jucător de polo implică foarte mult psihologie și trebuie ca tu ca antrenor să te mulezi pe caracterul copilului și să-l faci să te placă”, încheie tânărul.

Alex face parte dintre sportivii care participă la traversarea în înot a lacului Văliug.