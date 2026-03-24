Cei doi părinți din Pașcani care și-au aruncat nou-născutul în toaletă, condamnați la câte 13 ani de închisoare. Bebelușul a supraviețuit miraculos

Cuplul care a complotat aruncarea bebelușului lor în toaletă, anul trecut, a fost condamnat, în primă instanță. Fiecare a primit câte 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat prin cruzime asupra propriului copil nou-născut. Decizia nu este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 martie 2025, după ce a născut, femeia, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi instigat pe concubinul său să îl arunce pe nou-născut în latrina din spatele imobilului din incinta fermei unde cei doi locuiau. Procurorii spun că scopul era uciderea bebeluşului.

Bărbatul a recunoscut că a urmat indicațiile acesteia și a aruncat copilul, după ce l-a învelit într-un tricou.

Deși ulterior a susținut că nu a judecat limpede din cauza situației tensionate, acesta le-a declarat anchetatorilor că bebelușul plânsese și părea sănătos în momentul nașterii.

Salvat în ultima clipă

Viața copilului a fost salvată în mod miraculos, după ce proprietara fermei unde locuia cuplul a ajuns la scurt timp la fața locului. Alertată anterior despre naștere, femeia a întrebat de copil, iar răspunsurile primite au determinat-o să sune imediat la 112.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid, au scos bebelușul din toaletă și l-au transportat de urgență la spital. Ulterior, și mama a fost internată pentru îngrijiri medicale.

Femeia și concubinul său au fost atunci arestați preventiv.

Judecătorii au respins apărarea

În fața instanței, femeia a susținut că nu era conștientă de gestul său. Ea a invocat o stare emoțională sever afectată după naștere. Judecătorii au respins însă această apărare, motivând că ambii inculpați au oferit declarații detaliate despre faptele comise, ceea ce indică discernământ.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, cei doi au fost obligați să plătească despăgubiri de mii de euro copilului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Băiețelul, care a supraviețuit în mod miraculos, a fost preluat de bunica maternă.