Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Cei doi părinți din Pașcani care și-au aruncat nou-născutul în toaletă, condamnați la câte 13 ani de închisoare. Bebelușul a supraviețuit miraculos

Cuplul care a complotat aruncarea bebelușului lor în toaletă, anul trecut, a fost condamnat, în primă instanță. Fiecare a primit câte 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat prin cruzime asupra propriului copil nou-născut. Decizia nu este definitivă.

Bebelușul a fost salvat. FOTO: Pixibay

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 martie 2025, după ce a născut, femeia, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi instigat pe concubinul său să îl arunce pe nou-născut în latrina din spatele imobilului din incinta fermei unde cei doi locuiau. Procurorii spun că scopul era uciderea bebeluşului.

Bărbatul a recunoscut că a urmat indicațiile acesteia și a aruncat copilul, după ce l-a învelit într-un tricou.

Deși ulterior a susținut că nu a judecat limpede din cauza situației tensionate, acesta le-a declarat anchetatorilor că bebelușul plânsese și părea sănătos în momentul nașterii.

Salvat în ultima clipă

Viața copilului a fost salvată în mod miraculos, după ce proprietara fermei unde locuia cuplul a ajuns la scurt timp la fața locului. Alertată anterior despre naștere, femeia a întrebat de copil, iar răspunsurile primite au determinat-o să sune imediat la 112.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid, au scos bebelușul din toaletă și l-au transportat de urgență la spital. Ulterior, și mama a fost internată pentru îngrijiri medicale.

Femeia și concubinul său au fost atunci arestați preventiv.

Judecătorii au respins apărarea

În fața instanței, femeia a susținut că nu era conștientă de gestul său. Ea a invocat o stare emoțională sever afectată după naștere. Judecătorii au respins însă această apărare, motivând că ambii inculpați au oferit declarații detaliate despre faptele comise, ceea ce indică discernământ.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, cei doi au fost obligați să plătească despăgubiri de mii de euro copilului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Băiețelul, care a supraviețuit în mod miraculos, a fost preluat de bunica maternă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un bărbat care a vizitat 193 de țări susține că una i-a plăcut atât de mult încât și-a dat demisia și s-a mutat acolo
stirileprotv.ro
image
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
gandul.ro
image
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
mediafax.ro
image
Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
cancan.ro
image
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Butonul de pe tabloul electric pe care ar trebui să-l apeși măcar o dată la 30 de zile. Te salvează de multe cheltuieli
playtech.ro
image
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare. Cursa nebună a avut un final neașteptat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a dat lovitura! Proprietate cât toată suprafața Bucureștiului
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Stare de urgență în Republica Moldova! Decizia vine în urma atacurilor militare lansate de Rusia
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Soare în Berbec, evenimentul astrologic care schimbă radical viața a trei zodii. Cine sunt favoriții horoscopului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
