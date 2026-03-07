Un copil născut prematur a murit după ce ambulanța trimisă să-l salveze s-a împotmolit în noroi

Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei.

Un bebeluș născut prematur a murit în județul Iași după ce ambulanța trimisă să-l salveze a rămas împotmolită în noroi pe un drum județean, în comuna Mădârjacz. Micuțul s-a stins înainte să ajungă la el alte două ambulanțe trimise pe rute ocolitoare.

„Echipajul de tip B s-a împotmolit. În același timp, echipajul TIM a fost redirecționat spre ruta Voinești- Runcu - Bojila și, în același timp, a fost direcționat un alt echipaj B de la Ţibăneşti care, între timp a ajuns la caz, a găsit nou-născutul în stop cardio respirator”, a spus pentru Știrile ProTV Angelica Hristea, manager Serviciul Județean de Ambulanță Iași.

Este a doua oară în mai puțin de două săptămâni când o ambulanță nu ajunge la un pacient din zonă din cauza drumului neasfaltat.

Reprezentanții Consiliului Judeţean Iaşi au transmis că vor face investiţii în zonă în perioada următoare, în funcţie de buget.

Şi la sfârșitul lunii trecute, o ambulanță a rămas blocată în noroi în aceeași zonă. Trebuia să ajungă la un bărbat aflat în stare critică. Bolnavul a murit înainte să sosească medicul.

În ambele cazuri, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.