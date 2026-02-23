Foto Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu mașina. Accidentul ar fi fost provocat de oboseală

Un bărbat de 62 de ani, din București, a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului, pe DJ 732, în comuna Aninoasa, pe traseul Vlădești – Berevoești, județul Argeș.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, accidentul s-a produs în timp ce bărbatul conducea din direcția Vlădești către Berevoești.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un bărbat de 62 de ani, din Bucureşti, care conducea un autoturism pe DJ 732, pe raza comunei Aninoasa, circulând din direcţia Vlădeşti spre Berevoeşti, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara carosabilului”, au precizat reprezentanții instituției.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat în afara drumului. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Argeș și ambulanțe. Salvatorii l-au găsit pe șofer încarcerat, însă, din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat la locul accidentului.

O femeie de 59 de ani, pasageră în autoturism și tot din București, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.