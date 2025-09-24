Un bărbat din Pitești a lovit și urmărit o femeie care și-ar fi parcat nepotrivit mașina

Un bărbat de 76 de ani, din Pitești, a fost reţinut de poliţie după un incident violent cu o șoferiță. Femeia ar fi parcat într-un loc nepotrivit, iar bărbatul ar fi lovit-o şi ar fi umărit-o apoi prin oraș.

Incidentul s-a petrecut în Pitești, potrivit Știrilor ProTV.

Bătrânul, aflat la volanul mașinii sale, s-ar fi arătat deranjat de felul în care femeia și-a parcat mașina. A coborât, iar când şoferiţa a încercat să se dea și ea jos, ar fi lovit-o cu portiera peste picioare. Pensionarul nu s-a oprit aici, spun anchetatorii.

A pornit apoi pe urmele femeii până în magazinul pe care acesta îl administrează, unde ar fi continuat cu scandal și lovituri.

Pensionarul a fost reținut pentru 24 de are iar miercuri urmează să fie dus în fata judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Amintim că, pe 15 septembrie, mai multe persoane au fost implicate într-un conflict în stradă, la Ploiești. Polițiștii consideră că violențele au izbucnit pe fondul unor neînțelegeri în trafic.

Un incident similar s-a petrecut în plină zi la Cluj-Napoca. Doi conducători auto au lăsat volanul pentru a-și rezolva conflictul cu pumnii, chiar în mijlocul străzii, momentul fiind surprins şi distribuit pe reţelele sociale.