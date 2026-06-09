Un bărbat a murit într-o piață din Piteşti după ce s-a înecat cu mâncare

Mai multe echipaje medicale şi de Poliţie au intervenit, marţi, după ce au fost sesizate că o persoană se simte rău, pe o stradă din Piteşti. Se pare că bărbatul de 62 de ani s-ar fi înecat cu mâncare şi nu a putut fi salvat.

Un bărbat a murit, marți, după ce s-ar fi înecat cu mâncare în piața din cartierul piteștean Găvana. Bărbatul avea 62 de ani și era din Ungheni.

"În cursul serii de astăzi, 9 iunie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că în cartierul Găvana, o persoană a acuzat iniţial o stare de rău, posibil specifică persoanelor ce se îneacă cu alimente, ulterior survenind decesul", anunţă, marţi seară, IPJ Argeş.

Sursa citată a precizat că cercetările au fost preluate de poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, rezultând că persoana în cauză este un bărbat de 62 de ani, din Ungheni, potrivit News.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

"Pentru stabilirea cauzei decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", precizează poliţiştii.