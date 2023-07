Sinagogă veche de un secol, transformată în spațiu cultural. O corală i-a redeschis porțile lăcașului de cult mozaic VIDEO

Membrii comunității evreiești din Pitești sunt foarte puțini, iar majoritatea au o vârstă înaintată. O corală bărbătească a redeschis porțile Sinagogii din Pitești și a transformat-o într-o sală de evenimente culturale.

Populația evreiască din România a scăzut continuu, iar numărul de familii care locuiesc în Pitești se pot număra pe degetele unei mâini. Aurel Davidovici, președintele Comunității Evreilor din municipiu, are 85 de ani și încă se ocupă cu administrarea Sinagogii din Pitești, monument istoric care datează încă din anul 1921.

După mai mulți ani în care a fost închisă, clădirea aflată în centrul municipiului a fost redeschisă în toamna anul 2021 cu prilejul sărbătoririi Anului Nou Evreiesc și a 100 de ani de la construcția Sinagogii. A fost organizat și un concert vocal-simfonic susținut de Corala Bărbătească D.G. Kiriac. S-a dorit a fi un prim pas pentru integrarea acestui lăcaș de cult în circuitul cultural și turistic al Piteștiului. Doar că proiectul a stagnat, iar în această vară a fost readus din nou la viață.

Sinagoga Pitești era deschisă doar de sărbători

Sinagoga Pitești aparține cultului mozaic și a fost construită de către comunitatea evreiască, în perioada anilor 1919-1925, în stil arhitectonic cu influențe maure. Decorația exterioară a clădirii prezintă influențe arhitecturale locale. Impunătoarea clădire este situată pe Bulevardul Eroilor nr. 1, în centrul orașului, peste drum de Parcul 1907.

În Pitești mai sunt puțini evrei, iar acest lucru este recunoscut chiar de către Aurel Davidovici, președintele Comunității Evreilor din municipiu.

„Mai sunt câțiva evrei și restul sunt cu ascendență evreiască, adică au părinți sau bunici de religie iudaică. Cei care au plecat din Pitești au făcut-o de mult. Au emigrat în Israel și asta s-a întâmplat înainte de a veni eu aici în Pitești, în `65. Dar cei care au rămas au îmbătrânit, au murit. Mai toate căsătoriile sunt mixte. Am avut dintre membrii comunității o singură pereche soț-soție evrei, restul au fost căsătorii mixte. La noi religia spune că dacă mama este evreică, copiii sunt evrei, iar dacă mama este de altă religie, copiii sunt de religia mamei”, spune Aurel Davidovici.

Din cauza numărului mic de persoane mai sunt marcate la Sinagoga doar sărbătorile religioase mari.

„Mai celebrăm anumite sărbători, săbătorile mai mari, cu membrii care pot să vină: Anul Nou evreiesc, Paștele evreiesc, Purim. Ne strângem undeva la 10-12 membri”, mai spune președintele Comunității Evreilor din Pitești.

Sinagoga va fi readusă la viață prin evenimente culturale

Pentru că Sinagoga Pitești era mai tot timpul închisă, între Comunitatea Evreilor Pitești și Asociația Culturală D.G. Kiriac s-a încheiat, în acest an, un parteneriat prin care se dorește integrarea lăcașului în circuitul cultural și turistic al Piteștiului. Această colaborare cuprinde o stagiune de concerte, spectacole de teatru și expoziții de artă contemporană.

„Ideea este mai veche, dar abia anul acesta s-a concretizat. Întâmplător, trecând pe lângă clădirea Sinagogii am citit inscripția <Monument istoric. Construit în 1921...> și am avut ideea unui concert aniversar și festiv, cu participarea Coralei Bărbătești DG. Kiriac. Cu străduință, în 2021 am reușit un eveniment ieșit din comun, cu sprijinul Consiliului Județean Argeș. Anul trecut, în toamnă, povestind despre Sinagogă, mi s-a sădit novatoarea idee despre cum am putea scoate din anonimatul citadin această clădire cu un potențial cultural imens pentru orașul Pitești și județul Argeș. Iar acum, cu fiecare eveniment, concert sau vernisaj, clădim un nou spirit, o nouă viziune“, spune prof. Silviu Deaconescu, dirijorul Coralei D.G. Kiriac.

Asociația culturală este cea care se ocupă în prezent de organizarea de evenimente la Sinagoga din Pitești.

„Corala Bărbătească D.G. Kiriac este cea care se ocupă de sinagogă, curățenie, mici lucrări de întreținere, dar și de promovarea clădirii. Ne dorim ca și alți inimoși să ni se alăture și să purcedem pe un drum cu mari satisfacții morale”, mai susține Silviu Diaconescu.

Dirijorul Coralei bărbătești D.G. Kiriac a inițiat o serie de evenimente culturale în spațiul oferit de Sinagoga Pitești.

„Planurile de viitor sunt multe. Teatru, concerte clasice, concerte de muzică recentă, expoziții de artă contemporană... o dată cu concretizarea unui buget și alcătuirea unei echipe strașnice, planurile se vor și concretiza”, spune prof. Diaconescu.

În ziua de luni, 10 iulie 2023, de la ora 17.00, se va desfășura, în spațiul interior al Sinagogii Pitești, o expoziție de artă contemporană care va reuni lucrări ale membrilor filialelor din Pitești și Râmnicu Vâlcea ale Uniunii Artiștilor Plastici din România. Echipa curatorială este constituită din artiștii Gheorghe Dican, Stela Maria Lucici și Mara Diaconu și din criticul de artă Gabriela Popescu. În deschiderea expoziției, Corala Kiriac va oferi, în colaborare cu Ana Maria Jinaru, un recital de poezie. În luna iulie mai sunt programate la sinagogă recitaluri și concerte.

Corala bărbătească D.G. Kiriac Pitești a fost înființată în 1955 la inițiativa prof. dirijor Emanoil Popescu, dirijată apoi de George Paraschivescu și în prezent de către prof. Silviu Deaconescu. Corala este compusă din pasionați de muzică, care au diverse meserii în viața de zi cu zi, de la cea de asistent medical la cea de inginer, jurist sau profesor.

Dumitru Georgescu Kiriac (n. 6 martie 1866, București - d. 8 ianuarie 1928, Viena) a fost un compozitor, profesor, dirijor de cor și folclorist român. A fost unul dintre cei mai importanți promotori ai cântecului popular românesc în secolele XIX-XX. Se numără printre cei mai importanți creatori de muzică corală din România.