George Clooney spune că înlocuirea lui Joe Biden cu Kamala Harris „a fost o greșeală”

George Clooney a declarat că, în opinia sa, „a fost o greșeală” ca Joe Biden să fie înlocuit de Kamala Harris în alegerile prezidențiale americane din 2024, adăugând că nu regretă articolul de opinie publicat în The New York Times, în care le cerea democraților să-și găsească un nou candidat la președinție.

Într-un interviu acordat emisiunii Sunday Morning de la CBS, actorul și activistul — unul dintre cei mai importanți donatori ai Partidului Democrat — a spus că ar scrie din nou acel articol dacă ar avea ocazia și că și-ar fi dorit ca democrații să organizeze alegeri primare pentru desemnarea unui nou candidat. În schimb, Harris a fost nominalizată printr-un vot virtual al delegaților partidului.

„Am avut o șansă,” a spus Clooney. „Așa cum am scris în articol, mi-am dorit să existe alegeri primare. Să testăm rapid candidații și să mergem mai departe. Cred că greșeala, în cazul Kamalei, a fost că a trebuit să candideze împotriva propriului ei trecut. E foarte greu să faci asta atunci când mesajul tău e «nu mai sunt acea persoană». E o misiune dificilă, și i s-a dat o sarcină extrem de grea.

„Sincer, cred că a fost o greșeală. Dar suntem unde suntem. Se spune că altfel am fi pierdut și mai multe locuri în Camera Reprezentanților. Așa că nu știu. Să nu recunosc asta ar însemna să nu spun adevărul.”

Articolul semnat de Clooney, intitulat „Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou candidat”, a fost unul dintre cele mai vizibile texte din valul de critici venite din interiorul Partidului Democrat, după ce Biden a avut o prestație slabă în prima dezbatere prezidențială cu Donald Trump.

„Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte,” scria atunci Clooney. „Pe lângă asta, nu vom câștiga Camera Reprezentanților și vom pierde Senatul. Nu e doar opinia mea; este părerea fiecărui senator, membru al Congresului și guvernator cu care am vorbit în privat. Fiecare dintre ei, indiferent de ce spune public.”

În iulie, fiul președintelui, Hunter Biden, a acordat un interviu de trei ore, plin de injurii, postului american Channel 5, în care l-a atacat pe Clooney pentru acel articol. „La dracu’ cu el!” a spus Hunter Biden despre Clooney, potrivit The Guardian. „La dracu’ cu el și cu toți cei din jurul lui. Nu trebuie să fiu drăguț cu nimeni.”

El a pus sub semnul întrebării relevanța lui Clooney în dezbaterea politică: „Ce legătură ai tu cu toate astea? Ce drept ai să calci în picioare un om care și-a dedicat viața acestei țări și să decizi că tu, George Clooney, vei publica practic o pagină întreagă în nenorocitul de New York Times?”

Întrebat de CBS dacă a văzut reacția lui Hunter Biden, Clooney a zâmbit ironic și a spus: „Da, am văzut-o.” Când a fost rugat să comenteze, actorul a răspuns: „Aș putea petrece mult timp demontând multe dintre lucrurile pe care le-a spus, dar, în realitate, nu cred că a privi înapoi ajută pe cineva. Mai ales pe el. Nu cred că ajută Partidul Democrat. Așa că îi doresc tot binele în procesul său de recuperare și sper să se descurce bine. Aici se termină discuția pentru mine.”

După eșecul propriei campanii prezidențiale, Kamala Harris a fost una dintre vocile critice la adresa deciziei inițiale a lui Joe Biden de a candida pentru un nou mandat. În cartea sa 107 Days, publicată în septembrie, ea scrie că s-a aflat „în cea mai proastă poziție posibilă pentru a-i spune să se retragă”, pentru că „știam că ar fi părut o ambiție personală, poate chiar o trădare toxică, chiar dacă mesajul meu ar fi fost doar: nu-l lăsa pe celălalt să câștige.”