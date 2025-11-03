Sponsor greu pentru echipa masculină de baschet U-BR Cluj-Napoca, campioana României

Signal Iduna, sponsor la echipa germană de fotbal Borussia Dortmund și unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Germania, a devenit partener oficial al formației masculine de baschet U-BT Cluj-Napoca, de cinci ori consecutiv campioană a României.

„Ne bucurăm să fim alături de U-BT Cluj-Napoca, o echipă cu tradiție, determinare și spirit de lider. Așa cum succesul în sport se bazează pe disciplină, strategie și spirit de echipă, tot astfel și parteneriatul dintre Signal Iduna și U-BT Cluj-Napoca se sprijină pe încredere, angajament și viziune comună”, a comentat Tiberiu Maier, din partea noului partener.

Compania, prezentă pe piețele din Germania, Polonia, Ungaria și România, oferă un portofoliu complet de soluții de asigurare – viață și sănătate, auto, locuință, bunuri și răspundere civilă, precum și produse flexibile pentru companii și IMM-uri.