Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Președintele Siriei merge la Washington - Prima vizită din istorie la Casa Albă

Publicat:

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, urmează să ajungă pe 10 noiembrie la Washington, unde este așteptat la o întrevedere cu Donald Trump, în Biroul Oval. Anunțul a fost făcut pentru Axios de Tom Barrack, reprezentantul special al Statelor Unite pentru Siria. Va fi prima vizită oficială a unui lider sirian la Casa Albă, un moment cu potențial simbolic într-o relație care, până de curând, părea imposibil de reparat.

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa/ FOTO:EPA/EFE
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa/ FOTO:EPA/EFE

Potrivit Departamentului de Stat american, niciun președinte sirian nu a fost primit vreodată în capitala SUA. Al-Șaraa vine însă într-un moment în care Washingtonul își recalibrează strategia în Orientul Mijlociu, iar Siria, după prăbușirea regimului Assad, încearcă să se repoziționeze în jocul global.

O vizită cu miză geopolitică

Tom Barrack a precizat că, în timpul vizitei, al-Sharaa ar urma să semneze un acord de aderare la coaliția condusă de SUA împotriva ISIS. De asemenea, după vizita de la Washington, ar fi programat un nou – al cincilea – tur de negocieri între Siria și Israel, mediat tot de americani. Ținta declarată: o înțelegere de securitate la graniță, care să fie finalizată până la sfârșitul anului.

În spatele limbajului diplomatic, se joacă însă o miză mult mai mare – revenirea Siriei în circuitul politic internațional, după ani de izolare.

O nouă Sirie, un vechi pariu

De la prăbușirea regimului Bashar al-Assad, în decembrie anul trecut, Ahmed al-Sharaa a avut o agendă externă intensă: întâlniri la Ankara, la Paris, o primire discretă la Riad și, în septembrie, un discurs la Adunarea Generală a ONU. Toate aceste semnale arată dorința Damascului de a-și recâștiga legitimitatea pierdută și de a reconstrui legături cu marile capitale care, în anii de război, au închis ușile.

„Sancțiunile Cezarului” și pragmatismul noii ere

Administrația Trump susține suspendarea „sancțiunilor Cezarului”, impuse Siriei în 2020 prin „Legea pentru protecția civililor sirieni”. Actul legislativ, inspirat de imaginile ororilor documentate de un fotograf militar sub pseudonimul „Cezar”, viza pedepsirea regimului Assad și a oricărui actor economic care colabora cu acesta – de la energie la construcții și finanțe.

Deocamdată, Washingtonul a emis doar exceptări temporare, însă ridicarea completă a sancțiunilor depinde de votul Congresului. Pentru al-Șaraa, aceasta ar putea fi cheia relansării economice – o gură de aer pentru o țară cu infrastructura devastată, penurie de alimente și o populație obosită de război.

O țară între reconstrucție și dependență

După un deceniu de conflict, Siria caută o formulă de supraviețuire: cum să refacă economia fără a redeveni vasală unei puteri regionale. În timp ce Occidentul îi întinde, cu prudență, o mână, Rusia și Iranul rămân în umbră, gata să revendice dividendele „ajutorului” oferit în timpul războiului.

SUA

