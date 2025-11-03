Ciocniri violente la Belgrad între susținătorii și opozanții președintelui. Vučić cedează și anunță alegeri anticipate

search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Sute de polițiști sârbi au intervenit duminică seara în centrul Belgradului pentru a despărți grupurile de susținători și oponenți ai președintelui Aleksandar Vučić, care s-au încăierat în plină stradă, pe fondul tensiunilor politice tot mai mari din Serbia. Vučić a anunțat duminică faptul că va convoca alegeri parlamentare anticipate, una dintre principalele cerințe ale protestatarilor.

Vucic și-a cerut scuze public pentru tonul agresiv folosit în trecut. FOTO: X
Vucic și-a cerut scuze public pentru tonul agresiv folosit în trecut. FOTO: X

Mii de oameni s-au adunat de ambele părți ale cordonului de poliție. Scutierii au fost nevoiți să intervină pentru a opri confruntările în care s-au aruncat sticle și torțe, potrivit AP.

Protestele au loc la un an de la tragedia din Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului gării renovate a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a declanșat o amplă mișcare civică, condusă în principal de tineri, care acuză guvernul de corupție, neglijență și autoritarism.

În Belgrad, manifestanții s-au adunat duminică pentru a o susține pe Dijana Hrka, mama uneia dintre victimele tragediei, care a anunțat declanșarea unei greve a foamei în fața parlamentului. Protestatarii cer dreptate pentru victime, eliberarea protestatarilor reținuți și organizarea de alegeri anticipate. Proteste similare au avut loc și în Novi Sad și alte orașe.

Situația din capitală s-a tensionat în apropierea taberei instalate de loialiștii lui Vučić în martie, cunoscută sub numele de „Caciland”, amplasată între sediul președintelui și parlament.

Vučić a anunțat alegeri anticipate

După mai multe luni de proteste reprimate de autorități, președintele Vučić a anunțat duminică, 2 noiembrie, faptul că va convoca alegeri parlamentare anticipate, una dintre principalele cerințe ale protestatarilor.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului; momentul exact va fi decis de instituțiile competente”, a declarat Vučić în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad, relatează TVPWorld.

Liderul sârb și-a cerut scuze public pentru tonul agresiv folosit în trecut față de manifestanți, afirmând că dorește „să schimbe atmosfera din societate”.

„Scuza mea a fost sinceră, nu pentru că mi-era frică sau voiam să mulțumesc pe cineva, ci pentru că vreau să schimb atmosfera din societatea noastră. Mâna mea rămâne întinsă către cei care gândesc diferit”, a spus Vučić.

