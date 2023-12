Bunica Marilena recreează universul copilăriei de odinioară: face sorcove și păpuși tradiționale. „Am fost copii săraci” FOTO

Marilena Iosifaru este bunica iubită de cei mici și cea care îi învață tainele țesutului și cusutului. Ea realizează și sorcove inedite din lână împâslită și din foi de porumb vopsite cu sfeclă roșie.

Marilena Iosifaru, în vârstă de 75 de ani, s-a născut în comuna Corbeni, din Argeș, localitate în care este recunoscută pentru cusăturile şi țesăturile ei tradiționale, dar și pentru pitoreștile personaje miniaturale create, fiecare cu povești fascinante, pentru copiii de toate vârstele. Face aceste lucruri de mică, fiindu-i împărtășite de mama și bunica ei.

„Am fost copii săraci. Tata lucra la pădure, câștiga foarte puțin, iar mama țesea, cosea. Făceam haine în casă. De atunci am învățat, de când eram copil, de la mama, de la bunica. Bunica era așa blândă și tot îmi arăta. Ea m-a învățat să fac și păpuși“, povestește doamna Iosifaru pentru „Weekend Adevărul“.

A locuit dintotdeauna la țară, iar acest lucru a ajutat-o să inoveze în creațiile sale, folosind lucruri din jurul gospodăriei. A ridicat produsele din lână la nivel de artă. Găsește o întrebuințare inclusiv la foile de porumb, iar la unele piese le oferă culori naturale din fierturi de plante. Și-a făcut singură tot ce a avut nevoie în casă – este recunoscută și pentru plăpumile sale, cu care și acum se învelesc multe familii. Are trei copii, șapte nepoți și trei strănepoți și aproape toți i-au moștenit pasiunea și curiozitatea față de această îndeletnicire.

Imaginea copilăriei de mult uitate

Pentru că în copilărie nu își permitea să cumpere păpuși, a învățat să și le facă singură. De mică le atribuia nume păpușilor, le proiecta în povești știute sau imaginare.

„Nu aveam păpuși de cumpărat. Le făceam noi. Le botezam, le inventam povești, vorbeam cu ele. Se mai și îmbolnăveau și mureau. Atunci le jeleam și le îngropam. Câteodată le făceam și pomeni“, povestește meșterul popular.

Acum duce tradiţia mai departe. Predă artă populară copiilor, dar și lecții de viață. La Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, secția externă Corbeni, doamna Iosifaru îi învață pe cei mici tainele țesutului, cusutului și să-și creeze propriile jucării. Chiar dacă păpușile nu sunt ușor de făcut, copiii își dau silința.

„Durează destul de mult. Le facem din ațe. Le coasem fustițe, le facem cămășuțe, dar și opinci sau papucei“, spune aceasta. O păpușică de vreo 15 cm costă 25 de lei.

„Într-o lume invadată de tehnologie, doamna Iosifaru îi cucerește pe copii cu jucăriile absolut originale pe care le creează și, mai ales, cu poveștile pe care le atribuie acestora. Cu o sensibilitate aparte și cu o inteligență nativă sclipitoare, doamna Iosifaru întruchipează bunica, femeia de la țară care își crește copiii și nepoții în rânduiala bunului-simț și cu frică de Dumnezeu. Le acordă atenție totală și, cel mai important, nu obosește și nu se necăjește niciodată“, spune pentru „Weekend Adevărul“ Elena Iagăr, managerul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș.

Iar femeia își sfidează vârsta în fiecare zi, atât cu treburile din jurul casei, cu hrana la animale, cât și cu lucrările pe care le realizează: „Sunt migăloase, dar mie nu îmi place să stau degeaba. Și când mă uit la televizor, eu lucrez“.

Marilena Iosifaru îl realizează și pe Michiduță. „Un episod memorabil este acela când am observat pe raftul din atelierul ei un personaj din fire de lână neagră, cu capul supradimensionat, cu ochii mari și roșii și cu gura la fel, a cărui înfățișare era lesne de asociat cu Diavolul, și am întrebat-o cine este. «Michiduță!», mi-a răspuns chicotind. După care mi-a spus: «Ei, eu îl mai fac câteodată și p’ăsta. Ca să-i mai sperii pe copii! Trebuie să știe că Răul există și că nu au voie să-i zică pe nume. Le-am spus că, dacă totuși le scapă, atunci trebuie să zică imediat «Tatăl nostru» de șapte ori»“, povestește Elena Iagăr.

Atelierul bunicii

Împreună cu mai mulți voluntari a reușit să renoveze o încăpere din fosta grădiniță Corbeni, unde activează de atunci atelierul ei numit „Zestrea bunicii“, un punct turistic de referință al zonei. În atelier a fost amenajată și o expoziție permanentă de păpuși realizate împreună cu elevii săi.

„Doamna Marilena Iosifaru este bunica iubită de cei mai mulți copii și, în același timp, cel mai îndrăgit meșter al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești. Peste o mie de copii au frecventat, de-a lungul timpului, cursurile sau atelierele de creație pe care doamna Iosifaru le susține la Corbeni sau în alte locuri din țară și din străinătate“, mai spune Elena Iagăr.

Meșterul popular face și mărțișoare sau decorațiuni pentru pomul de Crăciun. „Marilena Iosifaru este primul meșter popular care a realizat, în 2018, o ie în miniatură sub formă de mărțișor, cusută de mână și sugerând modelul local de cămașă cu altiță (cu flori, specific zonei de pe cursul superior al Argeșului), înainte ca spațiul public să fie invadat de campania de promovare a acestui element de port tradițional“, a precizat Elena Iagăr.

Sorcove din lână împâslită și din foi de porumb

Marilena Iosifaru realizează și sorcove, atât din hârtie creponată, cât și din lână împâslită și din pănuși de porumb vopsite cu sfeclă roșie și foi de ceapă roșie. Iar în preajma Sărbătorilor de iarnă îi vin multe comenzi, mai ales din mediul urban.

„Am întins lână, și în stânga și în dreapta, și un strat și un alt strat peste el, până am făcut o stofiță. După care am lucrat-o cu apă fiartă. I-am dat bătaie cu maiul și am dat-o și pe o parte și pe alta. A ieșit stofița și am făcut trandafiri, floricele din ea“, a povestit artista populară cum ia naștere sorcova din lână împâslită.

Prin tradițiile pe care le duce mai departe, Marilena Iosifaru a obținut în anul 2023 titlul onorific de „Tezaur Uman Viu“, mai ales pentru susținerea continuității tradițiilor în fața provocărilor moderne.

„Atunci când călătorește, când participă la târguri de meșteri populari, personalitatea ei funcționează ca un magnet. Oamenii se adună în jurul ei, întrucât emană un farmec aparte, care o face omul potrivit la momentul potrivit, indiferent de locația deplasării. Este, mai ales, o bunică universală. În timpul atelierelor, copiii merg la ea șă ceară sfatul adresându-i-se cu apelativul «Mamaie». Ea este bunica tuturor copiilor pe care îi învață, pentru că are aerul omului de la care vei afla lucruri uimitoare“, spune dr. Ioan Mihail Gorgoi, managerul Complexului Muzeal Național Bran, în recomandarea făcută Marilenei Iosifaru pentru titlul de „Tezaur Uman Viu“.

Marilena Iosifaru este unul dintre cei mai activi meșteri populari din județul Argeș, având în portofoliu numeroase participări la evenimente de promovare a culturii tradiționale românești în țară și în străinătate.

În 2023 a fost invitată nominal de către Institutul Cultural Român la Ambasada României în Republica Cehă la un eveniment de diplomație publică și culturală de promovare a mărțișorului tradițional, a costumului, muzicii și dansurilor populare românești. Evenimentul a fost dedicat doamnelor din corpul diplomatic de la Praga și comunității de români din Cehia.