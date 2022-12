Cum arată „sorcova veselă” a Anului Nou. „Nu se mai poartă hârtia creponată. Toate fetele mi-au cerut altceva"

O craioveancă a realizat sorcove simple și elegante pentru fetițele și băiețeii care vor fi „dați la grindă” în prima zi a Noului An. „Nu mă așteptam să aibă un așa succes", mărturisește femeia.

Maria este tehnician dentar, dar pasiunea ei este să confecționeze decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă.

„Tot ce am în casă este făcut de mine. Improvizez, modific și mă bucur de fiecare obiect pe care reușesc să-l realizez. Este o plăcere să ofer în această perioadă cadouri făcute de mine", povestește Maria.

Anul acesta, mai multe prietene i-au cerut să confecționeze sorcove.

„Nu se mai poartă hârtia creponată la sorcovă. Toate fetele mi-au cerut altceva. Fără acea beteală roșie sau aurie, fără flori artificiale, fără acel băț învelit în ață. Și, atunci m-am gândit ce aș putea realiza elegant, simplu, dar de efect", a declarat Maria.

Suport din crenguțe de brad

Craioveanca spune că oricine poate realiza acasă, cu puțină îndemânare, o astfel de sorcovă.

„Suportul sorcovei l-am făcut din crenguțe de brad. Pot fi lăsate verzi sau pot fi colorate vârfurile cu alb. Florile din hârtie creponată le-am înlocuit cu globuri mici, cu steluțe și cu conuri din brad. Eu am aruncat pe crenguțele din brad și câteva felii de lămâie pe care le-am uscat la cuptor. Pe unele le-am colorat, pe altele nu", a explicat Maria.

Avantajul acestei sorcove este că poate fi pusă într-o vază cu apă și poate fi păstrată ca amintire mult timp. "Sorcova poate deveni o decorațiune drăguță în casă. Și, să nu uit, am mai făcut ceva: Dintr-un carton alb, am făcut un cerc pe care am scris numele copilului ce urmează a fi dat la grindă. Mămicilor le place să vadă numele puiului lor pe sorcovă. Și cam asta e sorcova anului 2023", a mai spus craioveanca.

Pentru că sorcovele realizate de ea anul acesta au avut mare succes, Maria se gândește ca la anul chiar să înceapă o afacere cu „sorcove vesele".