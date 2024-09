Viței Angus, o rasă foarte valoroasă, găsiți morți într-o fermă din Suceava. Paguba este mare, iar Poliția anchetează cazul

Un fermier din Suceava a alertat autoritățile, după ce a descoperit că mai mulți viței de la ferma sa, din rasa Angus, au murit subit. Animalele nu prezentau semne clare ale unei otrăviri.

Fermierul Adrian Gemănar le-a relatat polițiștilor că luni, 9 septembrie, a găsit în ferma sa din Găinești viței din rasa Angus morți. Potrivit Monitorul de Suceava, la fața locului a fost chemat de urgență și medicul veterinar de circumscripție, care a constatat moartea a cinci viței, de aproximativ 200 de kilograme fiecare.

Fiecare din vițeii morți are o valoare de aproximativ 800 de euro, asta înseamnă că paguba este de cel puțin 4.000 de euro. Ei erau crotaliați și înregistrați legal.

Potrivit sursei citate, cazul este destul de complicat pentru că animalele nu prezentau semne clare ale unei otrăviri. Totodată, o moarte colectivă nu prea are cum să fie fi patologică.

În plus, fermierul spune că suspectează pe nimeni de comiterea faptei și nu se află în relații tensionate sau conflictuale cu vreun consătean.

Vițeii au fost la pășunat, iar o variantă luată în calcul ar fi ca aceștia să se fi hrănit de pe o suprafață erbicidată. Această suspiciune trebuie confirmată, însă, de probele care au fost trimise la laboratorul Direcției Sanitar Veterinare Suceava.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, dosar deschis in rem, fără a viza o persoană anume.

Beneficiile cărnii de vită Angus

Carnea de vită Angus este foarte gustoasă, suculentă, datorită alternării straturilor de carne cu cele de grăsime. Se poate prepara foarte rapid prin prăjire, în 3-4 minute pe fiecare parte, sau alte metode de gătit, potrivit angustos.

Carnea de vită Black Angus are cu 30% mai puțin colesterol decât carnea de vită normală.

De asemenea, conține substanțe nutritive esențiale pentru sănătate, cum ar fi vitaminele B6, B12 și D

Carnea de vită Black Angus are minerale importante pentru sănătate – zinc și magneziu – iar în plus are proprietăți anti-cancerigene, adică poate ajuta în mod activ la eliminarea substanțelor care produc cancer în organismul uman.

De asemenea, acest tip de carne conține acizi grași Omega-3 care reduc riscul de diabet, obezitate și cancer.