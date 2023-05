Utilaj performant produs pentru prima dată în România de o firmă din Neamț. Cine l-a cumpărat FOTO

Firma COMES, din Neamţ, a mai bifat, după alte câteva, o premieră naţională. Un reactor, utilaj de mare complexitate, a fost produs pentru prima dată în România, beneficiarul fiind o rafinărie.

Societatea din Săvineşti, care este lider naţional şi în Europa de Est în producţia de utilaje tehnologice sub presiune pentru industria de petrol şi gaze, industria chimică, petrochimică, energetică şi nucleară, a livrat zilele trecute echipamentul de mare tonaj.

Acesta a plecat cu un transport agabaritic, un trailer lung de 30 de metri, în seara de 9/10 mai, către destinatar, Rafinăria OMV Petrom Petrobrazi, ajungând acolo peste câteva zile. Utilajul de izomerizare, unul de o mare complexitate, are dimensiunile de 11 metri lungime, 5 metri înălţime şi cântăreşte 45 de tone. Şi nu este cel mai mare realizat la COMES.

„Noul reactor are aplicaţie în procesul industrial de cracare, în care combustibilii tip pentan, încălziţi în prezenţa unui catalizator, se transformă în compuşi organici tip izohexan. Cu alte cuvinte, se obţin hidrocarburi cu cifra octanică ridicată, de la 25, în prezent, la 102“, a declarat Anton Măzărianu, director general.

Despre această realizare deosebită, managerul companiei a detaliat, spunând că proiectul a durat 7 luni şi a inclus operaţiuni de proiectare, achiziţii de materie primă, fabricaţia propriu-zisă, probe şi controale de calitate, protecţie anticorozivă şi pregătire pentru transport. Valoarea reactorului de izomerizare este de 2 milioane de euro.

În prezent, frma are în derulare contracte pentru utilaje statice solicitate de OMV Petrom, fascicule tubulare destinate unor rafinării şi combinate de îngrăşăminte chimice din Egipt, vase sub presiune pentru un concern din Turkmenistan, schimbătoare de căldură solicitate de firme din Emiratele Arabe Unite şi Italia, plus tubulaturi în Germania.

Altă premieră: un echipament de 150 de tone

Anul trecut, Compania Mecanică de Echipamente Speciale Săvineşti realiza o altă performanţă unică în ţară, livrând cel mai complex utilaj chimic realizat de o firmă românească, din 1990 încoace. Era un echipament uriaş, în fapt o coloană de absorbţie în greutate de aproximativ 150 de tone.

Avea 50 de metri lungime, diametrul de 4,7 metri şi o valoare de 2,4 milioane de euro. A străbătut ţara de la nord la Sud, din Neamţ până în portul Constanţa. De aici, cu un vapor, a ajuns în Israel, la Haifa Group, o corporaţie internaţională care produce, în principal, azotat de potasiu pentru agricultură şi industrie.

Dat fiind obiectul de activitate, firma din Neamţ a fost afectată de declanşarea războiului din Ucraina, în februarie anul trecut. Pe lângă alte contracte cu parteneri externi, COMES avea în derulare înţelegeri de miloane de euro cu societăţi din Rusia, pe care, din cauza sancţiunilor internaționale impuse, a trebuit să le abandoneze.

Odată căzută piaţa ex-sovietică, managementul firmei s-a reorientat şi a reuşit să semneze un contract important, partenerul fiind francez, unul dintre liderii mondiali din petrol şi gaze. Valoarea înţelegerii este de circa 23 de milioane de euro şi prevede executarea unor utilaje cu greutăţi între 50 şi 200 de tone, cu lungimi de până la 50 de metri.

Despre viitorul firmei la care exportul reprezintă 70% din producţie, directorul general Anton Măzărianu afirma: „Obiectivul nostru este de a deveni furnizor european principal pentru clienţi. Am făcut totul ca să ne dezvoltăm, avem piaţă şi avem comenzi. Suntem unicul producător român care mai poate fabrica astfel de echipamente“.