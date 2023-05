Noua campioană națională la fitness este medic în Neamț. Cum arată Virginia Laic la 47 de ani FOTO

Virginia Laic, un medic stomatolog din Roman, judeţul Neamţ, a devenit, la 47 de ani, campioană naţională la fitness. Ea a obţinut medalia de aur la Cupa României, în palmares având şi alte trofee.

La competiţia care a fost organizată la Cluj Napoca, de către Federaţia Română de Culturism şi Fitness, la sfârşitul lunii trecute, au concurat, la diverse categorii, aproximativ 300 de sportivi pasionaţi de aceste sporturi, ei provenind de la diverse cluburi din ţară şi din străinătate.

În cadrul concursului menţionat, Virginia Laic a urcat pe prima treaptă a podiumului la Categoria „bikini fitness masters 45 +“ şi a cucerit medalia de bronz la Categoria „fit model“. Medicul a destăinut, pe contul de Facebook, trăirile din timpul din timpul pregătirii pentru participarea la Cupa României:

„Plâng de bucurie pentru rezultatele obţinute şi mai ales cu recunoştinţă pentru toată susţinerea primită pe parcursul întregii pregătiri, care a fost una relativ scurtă şi extrem de anevoioasă şi intensă (9 săptămâni cu câte 2 antrenamente pe zi, ce au urmat unei perioade de 2 luni de activitate sportivă limitată de prezenţa unei contracturi musculare, reticentă la multiple proceduri“.

Virginia Laic a dezvăluit că a avut momente în care s-a întrebat dacă a făcut alegerea corectă să participe la competiţie, că au fost nouă săptămâni în care şi-a stresat antrenorul, familia, colegii şi prietenii, unii dntre ei devenindu-i şi mai apropiaţi, iar alţii au abandonat-o. Spune că a avut unele ezitări, fiind aproape de a abandona, chiar cu o zi înainte de competiţie.

„Nu există nu pot“

Şi dacă tot a avut parte de provocări de ordin fizic, mental şi psihic, în sală, la muncă sau acasă, are un sfat: „Să nu renuntaţi la visurile voastre, să luptaţi pentru ele, oricât de grele şi mari vi s-ar părea obstacolele ivite pe traseu, să alungaţi scuzele (...) şi să vă întăresc încă o dată convingerea că «nu există nu pot» atunci când există un ţel şi o pasiune ce te mână spre el“.

Proaspăta campioană a fost atrasă mai mereu de sport, prima pasiune fiind artele marţiale, practicând qwan ki do, după care a cochetat cu dansul, zumba şi aerobic. Acum cinci ani, a început să se pregătească intens cu antrenorul Ben Coşnete, rămânând fidelă fitness-ului, fiind legitimată la federaţia de profil şi la Clubul Sportiv Municipal Roman.

Cât despre antrenamente, medicul relatează că, în afara sezonului, sunt de patru-cinci ori pe săptămână, iar când pregăteşte o competiţie, timp de circa trei luni şi jumătate sunt câte zece sau unsprezece pe săptămână. Asta dincolo de îndatoririle zilnice de natură profesională sau familiale, Virginia Laic având doi copii, o fată şi un băiat.

În ceea ce priveşte dieta alimentară şi suplimentele nutriţionale, sportiva de performanţă a menţionat că sunt personalizate, fiind „ajustate“ de antrenor. Reprezintă pilonii de bază în pregătirea concursurilor, cu rol esenţial în realizarea unei musculaturi reprezentative şi pentru eliminarea excesului de grăsime şi obtinerea unui aspect cât mai sănătos al pielii.

Niciun an fără medalii de aur

„Alimentatia este una foarte simplă şi se bazează pe proteine de foarte bună calitate şi uşor digerabile, peşte şi ouă din surse cât mai bio, legume, orez sau paste integrale, anumite fructe. Există şi capitolul «strict interzis». Aici se încadrează consumul de zahăr, dulciuri în general, alcool, sucuri de orice fel şi marea majoritate a produselor făinoase şi lactate“, a declarat, pentru „Adevărul“, Virginia Laic.

A mai povestit că lucrurile făcute cu jumătăţi de măsură nu există pentru ea, a dorit să-şi exploateze la maxim potenţialul, să-şi îmbunătăţească forma şi să vadă cât îşi poate forţa limitele. Astfel, a ajuns să participe la două-trei competiţii pe an, fie pe plan naţional sau internaţional. Iar din 2019 n-a fost vreun an în care să nu obţină aurul.

„Printre cele mai importante reuşite de până acum se numără obţinerea a trei carduri pro, la Miami Pro Romania Championships, în 2019, la trei categorii diferite, titlul de vicecampioană balcanică la Categoria «fit model», obtinut la Campionatul Balcanic de la Drobeta Turnu Severin în 2021, aur şi argint la celebrul Olympia amateur eastern Europe, în 2022“, a detaliat medaliata de la Cupa României 2023.

De la Virginia Laic am mai aflat că are doi sponsori, iar participarea la competiţii implică cheltuieli destul de mari, plecând de la antrenamente, alimentaţie, costume, încălţări, bijuterii, taxe, cazare şi până la pregătirile din preziua şi ziua întrecerii (make-up, coafură, bronzat, etc). Altfel, când are timp, medicul mai pictează, scrie versuri, iubeşte arta în toate formele ei, lectura şi călătoriile.