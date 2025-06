Un instructor din Piatra-Neamț a devenit viral pe internet după ce a predat o oră de condus într-o căruță cu cal. „Am vorbit despre semnalizare, prioritate, opriri corecte și cum se respectă ceilalți în trafic”, spune acesta.

Instructorul John Airinei a acceptat provocarea inedită a unui „elev” care s-a prezentat la ora de conducere cu o căruță și un cal!, scrie presa locală.

Cu un umor aparte, instructorul a luat în serios solicitarea și a urcat în căruță cu procesul-verbal de ședință. Astfel, căruțașul a fost învățat cum se face depășirea, semnalizarea, întoarcerea din trei mișcări, opririle corecte și respectarea indicatoarelor rutiere. La finalul orei de condus, a primit felicitări.

„Nu contează ce conduci-mașină, bicicletă, căruță sau trotineta- regulile de circulație sunt pentru toți. Azi am avut un elev care a venit cu un cal și o căruță! Am tratat ora la fel ca oricare alta. Am vorbit despre semnalizare, prioritate, opriri corecte și cum se respectă ceilalți în trafic. Glumim, ne distrăm, dar e și un adevăr simplu aici: educația rutieră este pentru toți…indiferent de mijlocul de transport”, a spus instructorul, pe Instagram.

John Airinei

Postarea a devenit virală, iar zeci de internauți s-au amuzat după ce au văzut videoclipul.

„Chiar ar fi o idee bună și pentru cei care conduc căruța să dea un examen minim de cunoștințe. Bravo și respect, domnule Instructor! Trebuie și pentru căruțași ore de condus căruța”, a spus un internaut.

„Oare dacă-l prinde cu viteză, se suspendă hamul pentru pentru 90 de zile?”, a comentat altul.

„Unde sunt oglinzile?? sau întoarcem capul? Întreb de curiozitate”, a adăugat alt internaut.

„Băiatul a venit cu decapotabila fără coș. Trebuie sa ai 18 ani împliniți sa poți da traseul? Și trebuie să vii doar cu un cap putere? Nu se poate și cu doi?”, întreabă altă persoană.