Strania piramidă spaţială din masivul Ceahlău a fost din nou vizibilă. Ce generează fenomenul

Un straniu fenomen care apare în masivul Ceahlău, Piramida spaţială, a fost iar vizibil, el putând fi observat în această iarnă de pe vârful unde sunt amplasate echipamentele staţiei meteo, la cota 1904 metri.

La sfârşitul anului trecut, pe 28 decembrie, împătimiţii drumeţiilor pe muntele ce străjuie ţinutul Neamţului, au fost „răsfăţaţi“ cu o privelişte unică, una care se poate observa doar de pe Vârful Toaca. Aproape de apusul soarelui, ei au putut vedea ceea ce se numeşte Piramida spaţială.

I se mai spune şi Piramida holografică, o fotografie relevantă fiind surprinsă la data menţionată de un membru al Asociaţiei „Tânăr şi Liber“ din Neamţ, o organizaţie neguvernamentală de voluntariat şi nu numai. Ciudata formă a fost proiectată peste alte creste aflate la mai mică altitudine.

Piramida, o fantastică imagine tridimensională, are o intensitate maximă pe 6 august şi doar dacă la răsăritul soarelui este senin, când se celebrează sărbătoarea Schimbării la Faţă. Este o compunere de patru umbre, iar dincolo de mituri şi legende, fenomenul are o explicaţie ştiinţifică.

Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră, la fel Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate acestea se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui.

Apoi, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi în acest mod se creează o imagine tridimensională în zare, ca holograma unei piramide. Aceste explicaţii au fost oferite pentru „Adevărul“ de Mihai Marin, din Piatra Neamţ, un inginer pasionat nu doar de munte şi mistere, ci şi de arta fotografică.

Anul trecut, o altă împătimită a drumeţiilor pe Ceahlău şi pe timp de iarnă, şi pe timp de vară, Anca Enache, din Piatra Neamţ, a fost şi ea martora apariţiei piramidei. Iată ce a declarate pentru „Adevărul“: „Pe 7 ianuarie 2022, în jurul orei 15.30, eram pe vârful Toaca. Era clar, senin. S-a văzut către Buhalniţa (sat în comuna Hangu - n.red.)“. În aceeaşi zi, Anca a avut parte şi de o altă surpriză.

I s-a „arătat“ un alt fenomen rar, care are mai multe denumiri - Efectul Gloria, Spectrul Brocken, Stafia proiectată pe nor sau Stafia proiectată pe cer: „A fost straniu. Era proiecţia mea la apus, aveam în spate soarele, pe un nor de ceaţă disipată. Tot mai vedeam postări cu aşa fenomen dar uite că am fost răsfăţată de Natură!“.

Spectrul Brocken“ derivă din termenul german Brockengespenst şi nu este altceva decât un fenomen optic, care a „împrumutat“ denumirea de la un vârf din masivul Hartz. Este umbra mărită a unui obiect sau a unei siluete, privită din vârful unui masiv şi în direcţia opusă soarelui, situată deasupra norilor formaţi din picături de apă uniforme sau deasupra ceţii.

Umbra siluetei poate fi înconjurată de un cerc luminos. Pentru a o vedea, trebuie ca soarele să fie în spate, o perspectivă largă, cum ar fi cea din vârful unui munte şi să fie ceaţă sau nori în partea inferioară. Cu cât pătura de nori se află mai jos, cu atât umbra va apărea mai mare, iar mişcarea continuă a norilor va face ca ea să se mişte, dând impresia că este vie.