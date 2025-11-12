Mai mulți funcţionari publici dintr-o comună din Neamț, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită și abuz în serviciu

Procurorii DNA Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 11 și 12 noiembrie, a mai multor inculpați în dosarul care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici din comuna Zănești, județul Neamț.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, este vorba despre următorii inculpați:

Filip Ioan, primar al comunei Zănești, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (3 infracțiuni dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (2 infracțiuni);

Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești, acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite;

Marin Florentina,inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, acuzată de săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite;

M.N., administrator al S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite și dare de mită.

Primarul comunei Zănești, prezentat Tribunalului cu propunere de arestare preventivă

Potrivit DNA, primarul comunei va fi prezentat la data de 12 noiembrie Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpații S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., S.C. LEI ÎN INSTALAȚII S.R.L. și S.C.C., administrator al acestei din urmă societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și dare de mită”, adaugă DNA.

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, în condițiile derulării contractului constând în „Reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, jud. Neamț”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), Filip Ioan ar fi cerut de la administratorul unei firme aproximativ jumătate din profit pentru a facilita încheierea și derularea contractului.

„În aceeași perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafață de teren ce aparține familiei acestuia, situată pe raza comunei Zănești, construcție ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, precizează instituția citată.

La data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică între U.A.T. Zănești, în calitate de beneficiar și S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., în calitate de executant, ce avea ca obiectiv „Lucrările de construcții Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zănești, comuna Zănesti, Neamț” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).

În perioada iunie – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi cerut și primit de la administratorul firmei S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L. circa 50.000 de lei și servicii de instalații în valoare de 6.000–8.000 de lei pentru atribuirea și derularea contractului.

„Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de «Servicii de proiectare amenajări spații publice» privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA.

În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, transmite DNA.

La data de 11 august 2025 s-a încheiat contractul de execuție lucrări între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, ca autoritate contractantă și S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., având ca obiect „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1 loc. Zănești, jud. Neamț”, valoarea contractului fiind de 449.962,98 lei (fără TVA).

În perioada august – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi cerut și primit de la administratorul S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., M.N., aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea contractului.

Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, împreună cu Filip Ioan, ar fi întocmit fraudulos documentațiile de achiziție pentru două contracte, iar Filip Ioan ar fi aprobat plata sumelor supraevaluate, provocând un prejudiciu de 926.168,62 lei U.A.T. Zănești și un folos necuvenit firmelor implicate.