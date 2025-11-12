search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mai mulți funcţionari publici dintr-o comună din Neamț, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită și abuz în serviciu

0
0
Publicat:

Procurorii DNA Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 11 și 12 noiembrie, a mai multor inculpați în dosarul care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici din comuna Zănești, județul Neamț.

Primăria Zănești/FOTO: Facebook
Primăria Zănești/FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, este vorba despre următorii inculpați:

  • Filip Ioan, primar al comunei Zănești, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (3 infracțiuni dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (2 infracțiuni);
  • Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești, acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite;
  • Marin Florentina,inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, acuzată de săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite;
  • M.N., administrator al S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite și dare de mită.

Primarul comunei Zănești, prezentat Tribunalului cu propunere de arestare preventivă

Potrivit DNA, primarul comunei va fi prezentat la data de 12 noiembrie Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpații S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., S.C. LEI ÎN INSTALAȚII S.R.L. și S.C.C., administrator al acestei din urmă societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și dare de mită”, adaugă DNA.

Potrivit procurorilor, în  perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, în condițiile derulării contractului constând în „Reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, jud. Neamț”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), Filip Ioan ar fi cerut de la administratorul unei firme aproximativ jumătate din profit pentru a facilita încheierea și derularea contractului.

„În aceeași perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafață de teren ce aparține familiei acestuia, situată pe raza comunei Zănești, construcție ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, precizează instituția citată.

La data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică între U.A.T. Zănești, în calitate de beneficiar și S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L., în calitate de executant, ce avea ca obiectiv „Lucrările de construcții Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zănești, comuna Zănesti, Neamț” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).  

În perioada iunie – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi cerut și primit de la administratorul firmei S.C. LEI IN INSTALAȚII S.R.L. circa 50.000 de lei și servicii de instalații în valoare de 6.000–8.000 de lei pentru atribuirea și derularea contractului.

„Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de «Servicii de proiectare amenajări spații publice» privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA.

În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, transmite DNA.

La data de 11 august 2025 s-a încheiat contractul de execuție lucrări între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, ca autoritate contractantă și S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., având ca obiect „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1 loc. Zănești, jud. Neamț”, valoarea contractului fiind de 449.962,98 lei (fără TVA).

În perioada august – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi cerut și primit de la administratorul S.C. TERMOIZOCONSTRUCT S.R.L., M.N., aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea contractului.

Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, împreună cu Filip Ioan, ar fi întocmit fraudulos documentațiile de achiziție pentru două contracte, iar Filip Ioan ar fi aprobat plata sumelor supraevaluate, provocând un prejudiciu de 926.168,62 lei U.A.T. Zănești și un folos necuvenit firmelor implicate.

Piatra Neamţ

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Cum arată apartamentul pe care Nadia Comăneci îl are în Los Angeles. Casa faimoasei gimnaste a costat milioane de dolari
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cum se pitrocește corect varza murată și ce greșeală o poate face amară
playtech.ro
image
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Mama tinerei gravide care și-a pierdut viața în deflagrația din Rahova își strigă durerea în mediul online: „Nu mai pot”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Tichete de masă cu valoare mai mare. Legea, adoptată de Parlament, merge la promulgare
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor