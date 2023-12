Escrocherie cu fonduri europene la o cooperativă din Neamţ. Cum erau obţinute sute de mii de euro

Anchetatorii susţin că au fost obţinute fonduri europene prin manevre ilicite la o cooperativă agricolă din Neamţ, prejudiciul estimat în dosarul penal fiind de câteva sute de mii de euro.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Bacău au dispus trimiterea în judecată a directorului de la Cooperativa Agricolă Hăşmaşul din Dămuc, judeţul Neamţ, pentru că ar fi prejudiciat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin obţinrea necucenită de fonduri nerambursabile.

Directorul din Neamț este acuzat de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte, sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, tot în formă continuată. Sub acuzare a fost pusă şi respectiva asociaţie.

Infracţiunile au fost comise timp de aproximativ trei ani, în perioada 2017-2019, când bărbatul, în calitate de reprezentant legal al Cooperativei Hăşmaşul Dămuc, ar fi depus la APIA mai multe documente, tabele centralizatoare, în care ar fi fost consemnate date false, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată.

„O parte dintre persoanele înscrise în centralizatoare nu ar fi fost membri ai cooperativei (...) şi nu şi-ar fi exprimat acordul privind depunerea cererilor de plată la APIA. Cooperativa, în perioada menţionată, ar fi avut doar şase membri şi nu ar fi îndeplinit una dintre condiţiile de eligibilitate (nu a asigurat încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha) necesară pentru obţinerea fondurilor“, specifică anchetatorii într-un comunicat DNA.

În acest mod au fost obţinute fonduri în sumă totală de 1.835.631 lei (circa 367.000 de euro), bani cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) s-a constituit parte civilă în procesul penal. Pentru recuperarea pagubei au fost instituite măsuri asiguratorii.

Pentru o escrocherie similară, în noiembrie 2023, DNA îl trimitea în judecată pe preşedintelui Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Stânişoara din Pipirig. Cu documente în care au fost înscrise date false, între 2016 şi 2020, inculpatul ar fi obţinut fonduri nerambursabile în valoare de 3.125.910 lei (peste 625.000 de euro).

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură subvenţiii pentru mici fermieri, în scopul încurajării creşterii animalolor. Se acordă diverse sume pentru asigurarea unui anumit număr de exemplare pe hectar (UVM - Unitate Vită Mare), întreţinerea periodică a păşunilor şi pajiştilor, cosirea şi depozitarea fânului, îndepărtarea vegetaţiei invazive etc.