Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-a lovit soţia imobilizată la pat. De frică, femeia a încercat să-l apere la anchetă

Un bărbat în vârstă de 71 de ani din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce şi-a lovit soţia, imobilizată la pat, în zona feţei. Victima a afirmat că rănile ar fi fost cauzate după ce a căzut din pat, această versiune fiind susţinută şi de soţul ei în faţa anchetatorilor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au afirmat că poliţiştii din cadrul Secţiei Rurale Urecheni s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

”În urma deplasării poliţiştilor la faţa locului, s-a stabilit faptul că, o femeie, imobilizată la pat, de 73 de ani, din Ingăreşti, la data de 25 ianuarie, ar fi fost agresată fizic de către soţul său, de 71 de ani, provocându-i mai multe leziuni la nivelul feţei. Atât femeia, cât şi soţul acesteia au susţinut că leziunile sunt cauzate de o căzutură a acesteia din pat, formularul de evaluare al riscului reieşind negativ, femeia nedorind acordarea de îngrjiri medicale sau continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar penal. Întrucât poliţiştii au avut suspiciunea unei agresiuni fizice a soţului asupra femeii, s-au sesizat din oficiu cu privire la infracţiunea de violenţă în familie”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ, scrie News.

Poliţiştii au decis reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului după realizarea unei expertize medico-legală realizată fără consimţământul victimei.

Bărbatul a fost prezentat instanţei, care a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.