Sâmbătă, 16 Mai 2026
AUR atacă Guvernul în scandalul Oana Gheorghiu–Schwarz Digits: „Ce firmă românească a primit același tratament?”

AUR solicită Guvernului Bolojan clarificări privind întâlnirile repetate cu reprezentanţi ai unui grup german şi modul în care au fost promovate serviciile diviziei sale de IT către instituţii publice, ridicând întrebări legate de tratamentul aplicat firmelor românești din domeniu.

AUR cere lămuriri de la Guvern în scandalul legat de Oana Gheorghiu. FOTO: Inquam/George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, cere explicații suplimentare Guvernului Bolojan în legătură cu întâlnirile dintre reprezentanții grupului german Schwarz şi oficiali ai Executivului, precum şi cu modul în care au fost prezentate instituțiilor statului serviciile oferite de divizia de IT a companiei, Schwarz Digits.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, 16 mai, de Alianţa pentru Unirea Românilor, Peiu ridică problema posibilelor dezechilibre de tratament între companiile străine şi cele româneşti din sectorul IT şi solicită clarificări privind criteriile prin care Guvernul interacţionează cu mediul privat în raport cu instituţiile publice.

„Întrebarea cea mai importantă care s-ar pune în orice ţară normală după eforturile de explorare de catre vicepremierul Gheorghiu a pieţei guvernamentale românești pentru firmă germană Schwarz este: ce firmă românească de IT a fost tratată similar de către guvern? Asta în contextul în care guvernul se laudă peste tot că IT-ul plus comunicaţiile contribuie cu 12-13% la PIB-ul ţării. Au oare, în viziunea Oanei Gheorghiu şi a lui Ilie Bolojan, firmele romanești aceleaşi drepturi precum cele germane, de a fi promovate către instituțiile statului?”, afirmă liderul senatorilor AUR pe Facebook, citat preluat de AUR în comunicat.

Controversa a apărut după ce în ianuarie 2026 a avut loc o întâlnire la nivel guvernamental cu reprezentanți ai grupului Schwarz, iar ulterior vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un mesaj către mai multe instituţii publice în care erau solicitate informaţii privind interesul pentru eventuale soluții tehnologice din partea companiei germane.

„Pe 12 februarie 2026, vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituţii, în care întreabă următorul lucru: «n contextul întâlnirilor exploratorii desfăşurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum şi având în vedere direcţiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependenţelor tehnologice, guvernanţa datelor şi consolidarea rezilienţei infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicaţi dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potenţiale soluţii, servicii sau capacităţi de interes».

Din email rezultă că instituțiile respective fuseseră informate şi cu privire la serviciile oferite de către firma germană.

Mai apoi, reprezentanţii Schwarz au fost primiţi, oficial, la Palatul Victoria. Este vorba de întâlnirea premierului Bolojan cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, în luna martie 2026. Subiectul discutat ar fi fost «reducerea deficitului comercial al României», se menţionează în comunicatul AUR.

Clarificări suplimentare

În acest context, Petrişor Peiu formulează trei întrebări pe care le consideră esenţiale pentru Guvern: dacă există vreo legătură între donaţiile unor companii din grupul Schwarz către ONG-ul condus de Oana Gheorghiu şi demersurile privind promovarea serviciilor acestora, dacă firme românești au beneficiat de un tratament similar şi cum ar fi contribuit întâlnirea premierului cu reprezentanţii grupului la reducerea deficitului comercial al României.

 „1. Este vreo legătură între donațiile firmelor din grupul Schwarz către ONG - ul condus de Oana Gheorghiu şi preocuparea domniei sale privind serviciile oferite de Schwarz către instituţiile publice din România?

2. Există vreo firmă românească de IT care să fi fost primită de două ori în trei luni la guvern şi ale cărei servicii să fi fost promovate la aceleaşi instituții de către doamna vicepremier Gheorghiu?

3. Cum a contribuit întâlnirea dlui Bolojan cu conducerea grupului german la reducerea deficitului comercial al României, scopul declarat al întâlnirii?”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

Întrebările liderului AUR vin în contextul în care, recent, întrebat despre acest subiect, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu vede nimic „ilegal sau imoral” în demersurile vicepremierului Oana Gheorghiu, explicând că dialogul cu marile companii internaţionale este firesc în contextul interesului pentru investiţii şi dezvoltare tehnologică. El a subliniat însă că orice implicare în „aranjamente neoficiale” ar fi inacceptabilă, precizând că nu consideră că ar exista o astfel de situaţie în acest caz.

