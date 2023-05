Olimpicul care a creat kilonova.ro, o platformă online cu probleme complexe de Informatică

O platformă destinată pasionaților de informatică a fost dezvoltată de către un licean din Gorj. Alexandru Vasiluță este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu și este olimpic la Informatică, reușind să câștige diferite medalii.

Aproximativ 600 de probleme se găsesc pe site-ul kilonova.ro, realizat de liceanul gorjean Alexandru Vasiluță. El își dorește să dezvolte platforma și să încheie parteneriate chiar cu cadre didactice.

Alexandru a dezvoltat platforma în perioada pandemiei de COVID-19. Aceasta este destinată în special celor care participă la olimpiadele și concursurile de informatică. Pe platformă se găsesc și probleme de la olimpiadele internaționale.

„Conceptul l-am conturat inițial în clasa a VIII-a. În mijlocul pandemiei, când eram toți închiși în case, am luat decizia să demarez, deoarece este un proiect educațional. În plus, m-am gândit că aș avea multe de învățat din dezvoltarea acestui concept. Pe platformă sunt încărcat peste 600 de probleme de la concursuri precum olimpiadele de informatică, etapele naționale și județene de clasele XI și XII, plus toate problemele care au fost date în acest an. Am fost primii care le-au urcat într-un timp record. Momentan, platforma umple nișa celor care doresc să facă Informatică la nivel înalt. O să încercăm să punem și problemele care se fac și la cursuri“, a precizat liceanul.

A fost ajutat de mai mulți prieteni

Alex a fost ajutat de mai mulți prieteni pentru a realiza acest site de probleme de Informatică.

„Eu am lucrat pe partea de programare. Am fost ajutat de mai mulți prieteni care au încărcat problemele pe platformă. Am început în anul 2020. Am format nucleul. Din septembrie 2022 am reluat activitatea și lucrăm, dacă nu zilnic, o dată la două-trei zile“, spune Alexandru Vasiluță.

La nivelul țării, sunt trei platforme dedicate problemelor de informatică, dar liceanul susține că platforma sa este cea mai performantă: „Folosesc practici vechi și nu sunt la standardele actuale. Eu încerc să modernizez acest tip de platforme“.

Își dorește ca platforma să devină interactivă

Alexandru își dorește ca pe viitor platforma să devină una interactivă: „Încercăm să consolidăm o comunitate în jurul platformei, să adaug mai multe funcționalități sociale, cum ar fi ca utilizatorii să scrie articole și să le împărtășească cu restul lunii. De exemplu să scrie articole despre tehnici de programare sau despre algoritmi, să fie un mediu pentru toată lumea, să se ajute unii pe ceilalți“.

Vrea să studieze la o facultate din străinătate

Alexandru Vasiluță își dorește să studieze la o facultate din străinătate. El este admis la principalele universități din țară, pentru că a fost printre cei mai buni participanți.

„Am participat la olimpiade din clasa a V-a încoace și m-am calificat la faza națională în fiecare an. În clasa a V-a am obținut medalia de bronz, în clasa a VI-a, medalia de aur, în clasele a VII-a, a IX-a și a X-a, medalia de argint, iar în acest an am obținut bronzul. Mi-aș dori să merg la facultate în străinătate, dar nu sunt decis. Este un fel de provocare, pentru că în România sunt deja admis la principalele universități“, povestește Alexandru.

„A depus un efort imens“

Flavius Boian, directorul Colegiului Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu și profesor de Informatică, spune că Alex a depus un efort mare pentru realizarea acestei platforme: „Alexandru Vasiluță este unul din exponenții generației lui. La realizarea acestui proiect a depus un efort imens. A pornit de la niște principii corecte și sunt convins că va fi unul de mare succes. Mă bucură faptul că Alex și-a dorit să ofere generațiilor viitoare posibilitatea de a se pregăti eficient, dăruind astfel informaticii competiționale o parte din experiența căpătată“.